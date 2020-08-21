Сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей из Армении не ограничиваются – МВД РК

Общество
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Айдана Демесинова
Сроки эксплуатации зарегистрированных в Казахстане автомобилей из Армении не ограничиваются. Об этом на на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"При регистрации авто из Армении в рамках данного постановления не требуется оплата ряда существенных платежей, сборов за первичную регистрацию, утилизацию, таможенных пошлин. Чтобы зарегистрировать автомобиль, необходимо уплатить регистрационный сбор - это меньше 12 тысяч тенге – и пошлину за техпаспорт и госномер – это меньше 12 тысяч тенге; представить документы, удостоверяющие личность, и на автомобиль с нотариально заверенным переводом, сдать на бессрочное хранение выданные на автомобиль в Армении техпаспорт и госномер", - сказал Тусупов.

Он отметил, что регистрация проводится в центрах обслуживания населения; для удобства граждан работа данных ЦОНов организована без предварительного бронирования и в выходные дни.

"Там же, в архивах ЦОНов осуществляется хранение техпаспортов и госномеров, присвоенных в Армении. Хранение осуществляется бессрочно, данные документы и госномера могут быть получены гражданами при первом обращении, по их требованию. Сроки эксплуатации зарегистрированных в Казахстане транспортных средств никак не ограничиваются, и определяются только по волеизъявлению собственников транспортных средств.  Если гражданин захочет снять с учета свой автомобиль, он должен уплатить налог на транспорт за текущий период, сдать казахстанские номера и техпаспорт, получить обратно в спецЦОНе армянские техпаспорт и госномер", - добавил спикер.

Отметим, что в Казахстане с 1 июня на сегодня зарегистрировано порядка 11 тысяч из 14 тысяч транспортных средств с армянскими номерами.

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