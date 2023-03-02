Сроки ответа госслужащих журналистам сократятся в Казахстане

Если ранее предусматривалось 7 дней, то сейчас срок не превышает 3-5 дней.

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Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали рассказал на семинаре для пресс-секретарей центральных и региональных государственных органов о разработанных поправках в закон по вопросам доступа к информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИОР РК.

"Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, незаконно ограничивающих право граждан, на доступ к информации. Теперь сократятся сроки ответа на запрос журналиста. Если ранее предусматривалось 7 дней, то сейчас срок не превышает 3-5 дней», - сказал министр.

Кроме этого, он отметил, что основной целью обсуждаемого сейчас законопроекта «О масс-медиа» является повышение статуса журналистов, поддержка отечественного контента и обеспечение информационной защиты.

По словам министра, это не только повысит информационную прозрачность, но и усилит ответственность.

"Также будет реализована доктрина информационной безопасности. Основная задача доктрины - повышение конкурентоспособности отечественного медиапространства и обеспечение информационной независимости страны", - сказал Кыдырали.

В МИОР напомнили, что в Астане проходит семинар для пресс-секретарей госорганов. Организаторами мероприятия выступили Министерство информации и общественного развития РК, пресс-служба президента РК, Центр "MediaLab" Казахстанского института общественного развития и M.NARIKBAYEV KAZGUU UNIVERSITY.