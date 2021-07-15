Сроки вакцинации работников установили в РК

В Казахстане для работников большинства объектов и организаций установили сроки вакцинации от КВИ, передает Kazpravda.kz.
"В срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)", – говорится в новом постановлении.
В документе также озвучен список объектов и организаций, куда не допустят непривитых от Covid-19 работников, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.
Напомним, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление.