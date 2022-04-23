Срыв сроков ремонта дорог в ЗКО: освобожден от должности вице-министр Камалиев

Берик Камалиев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

За несвоевременное исполнение поручений Главы государства по ремонту автодорог в Западно-Казахстанской области Постановлением Правительства РК от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan» о плохом состоянии трасс Западно-Казахстанской области. Глава государства поручил Правительству и акимату ЗКО принять необходимые меры по ремонту автомобильных дорог в регионе, а также наказать виновных в срыве установленных сроков.