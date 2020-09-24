Срывавший цепочки с пенсионерок грабитель задержан в Алматы

Общество
Очередной грабитель, срывавший цепочки с пенсионерок, задержан в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний мужчина выслеживал женщин пожилого возраста, шел за ними по пятам, подбирал момент, срывал цепочки и скрывался в неизвестном направлении.
"Он наблюдал за прохожими женщинами именно пенсионного возраста, шеи которых украшали золотые цепочки. Незаметно шагая позади жертвы, он подбирал момент, когда женщина подходила к подъезду или ко входу в магазин. Дальше он подходил со спины, срывал золотое изделие и убегал. К слову, в момент совершения открытого хищения, когда он отбегал уже с сорванной цепочкой, он переодевал верхнюю одежду, снимал кофту и дальше ретировался в футболке. Поэтому не все даже смогут опознать грабителя. Однако у нас есть доказанные факты, поэтому задержанный понесет ответственность по закону. На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК – грабеж. Действовал он в Алмалинском районе, но могут быть факты и в других районах города. Граждан, пострадавших от преступных действий этого человека, просим связаться с нами по номерам телефонов: 298-54-74, 8-701-888-43-37, 8-707-697-71-59 или 102", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Думан Аухадиев.
Сообщается, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний мужчина выслеживал женщин пожилого возраста, шел за ними по пятам, подбирал момент, срывал цепочки и скрывался в неизвестном направлении.
"Он наблюдал за прохожими женщинами именно пенсионного возраста, шеи которых украшали золотые цепочки. Незаметно шагая позади жертвы, он подбирал момент, когда женщина подходила к подъезду или ко входу в магазин. Дальше он подходил со спины, срывал золотое изделие и убегал. К слову, в момент совершения открытого хищения, когда он отбегал уже с сорванной цепочкой, он переодевал верхнюю одежду, снимал кофту и дальше ретировался в футболке. Поэтому не все даже смогут опознать грабителя. Однако у нас есть доказанные факты, поэтому задержанный понесет ответственность по закону. На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК – грабеж. Действовал он в Алмалинском районе, но могут быть факты и в других районах города. Граждан, пострадавших от преступных действий этого человека, просим связаться с нами по номерам телефонов: 298-54-74, 8-701-888-43-37, 8-707-697-71-59 или 102", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Думан Аухадиев.