США досрочно освободят 46 тыс. заключенных, отбывающих срок за наркотики

Власти США готовы досрочно освободить из федеральных тюрем более 46 тыс. заключенных. Такое решение приняла федеральная Комиссия по вынесению приговоров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Предполагается, что под амнистию подпадут заключенные, отбывающие наказания за преступления, связанные с наркотиками. Как отмечают специалисты, тюремные сроки каждого из тех, кто может быть амнистирован, будут сокращены в среднем на 25 месяцев.

Конгресс США может заблокировать данное решение до 1 ноября нынешнего года. Если этого не произойдет, амнистия вступит в силу с 1 ноября 2015 года.