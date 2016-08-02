США модернизируют атомную бомбу

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) санкционировало начало технологической подготовки к производству модернизированной атомной бомбы B61-12, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Это решение знаменует собой начало заключительного этапа разработки, за которым последует непосредственно производство. В NNSA утверждают, что постройка первого образца этого оружия запланирована на 2020 финансовый год", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам руководителя NNSA Фрэнка Клотца, на данный момент текущая модификация бомбы В61 состоит из "старейших компонентов, которые есть в арсенале США". "Программа модернизации позволит этой системе прослужить еще по меньшей мере 20 лет", – отметил он.
Заключительные испытания B61-12 состоялись 20 октября 2015 года на полигоне Тонопа в штате Невада с использованием истребителя-бомбардировщика F-15E. По свидетельству NNSA, системы сброшенной с самолета бомбы продемонстрировали штатную работу "в условиях управляемого полета, близких к реальности". Согласно предварительным выводам, никаких сбоев во время испытания не было, телеметрическая информация была собрана, как планировалось, были также сделаны необходимые видеозаписи, уточнило NNSA.
Бомба B61 существует в виде четырех различных модификаций (B61-3, -4, -7 и -10). На смену всем им в рамках программы модернизации этой бомбы должна прийти одна – B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Эти разработки проходят в рамках политики президента США Барака Обамы по обновлению ядерных сил, на которую, по оценкам Пентагона, в предстоящие 10 лет придется потратить от 350 до 450 млрд долларов.
"Это решение знаменует собой начало заключительного этапа разработки, за которым последует непосредственно производство. В NNSA утверждают, что постройка первого образца этого оружия запланирована на 2020 финансовый год", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам руководителя NNSA Фрэнка Клотца, на данный момент текущая модификация бомбы В61 состоит из "старейших компонентов, которые есть в арсенале США". "Программа модернизации позволит этой системе прослужить еще по меньшей мере 20 лет", – отметил он.
Заключительные испытания B61-12 состоялись 20 октября 2015 года на полигоне Тонопа в штате Невада с использованием истребителя-бомбардировщика F-15E. По свидетельству NNSA, системы сброшенной с самолета бомбы продемонстрировали штатную работу "в условиях управляемого полета, близких к реальности". Согласно предварительным выводам, никаких сбоев во время испытания не было, телеметрическая информация была собрана, как планировалось, были также сделаны необходимые видеозаписи, уточнило NNSA.
Бомба B61 существует в виде четырех различных модификаций (B61-3, -4, -7 и -10). На смену всем им в рамках программы модернизации этой бомбы должна прийти одна – B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Эти разработки проходят в рамках политики президента США Барака Обамы по обновлению ядерных сил, на которую, по оценкам Пентагона, в предстоящие 10 лет придется потратить от 350 до 450 млрд долларов.