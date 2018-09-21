США наказали Китай за покупку российского оружия

США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, пишет Lenta.ru.
Представитель американской администрации пояснил, что рестриктивные меры наложены за покупку российских истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400, передает ТАСС.
По утверждению Вашингтона, обе транзакции были совершены после введения в США закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), запрещающего Рособоронэкспорту совершать сделки. При этом отмечается, что конечной целью санкций является Россия, а не подрыв обороноспособности какой-либо страны, однако "Вашингтон ясно дал понять, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия", — добавили в Вашингтоне.
Ранее 20 сентября Госдеп опубликовал новый список российских компаний и физических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В нем оказались "Оборонлогистика", авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, а также частная военная компания (ЧВК) Вагнера.
В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступившая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.
