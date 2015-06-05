США намерены разместить ядерные крылатые ракеты в Европе
Соединенные Штаты в настоящее время рассматривают возможность размещения в Европе ядерных ракет, нацеленных на российские военные объекты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
Как отмечается в сообщении, на такой шаг Вашингтон готов пойти в связи имеющимися у него данными о нарушениях российской стороной двухстороннего договора от 1988 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
По мнению американских военных аналитиков, это дает России серьезные преимущества в этом виде вооружений.
AP располагает частью доклада команды председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Мартина Демпси, в котом говорится, в частности, что размещение ядерных ракет в Европе может состояться в том случае, если Соединенные Штаты не будут в дальнейшем ограничены рамками договора от 1988 года. Это "поможет компенсировать разницу в возможностях", говорится в докладе.
Вместе с тем, как указывает агентство, у США пока нет данных о размещении Россией таких ракет, и Россия отвергает обвинения в нарушении положений договора.
Кроме того, "в настоящее время американские официальные представители заявляют, что предпочитают убедить Москву в необходимости соблюдения договора", говорится в сообщении AP.