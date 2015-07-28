США назвали условия для проявления гибкости в диалоге с КНДР
Специальный посланник США по ядерным переговорам с КНДР Сидней Сейлер заявил, что когда Пхеньян будет готов к выходу из международной изоляции, Вашингтон проявит гибкость, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
По словам дипломата, соглашение с Ираном показывает готовность Соединенных Штатов, "при наличии желания у партнера", пойти навстречу Пхеньяну, "когда КНДР решит, что хочет двигаться по другому пути", сообщает The Guardian.
Сейлер, который находится в Сеуле, собирается посетить Китай и Японию для того, чтобы попробовать возобновить шестисторонние переговоры с участием России, США, КНР, Японии и Южной Кореи по ядерной программе КНДР, замороженные в 2008 году.
В Северной Корее 27 июля празднуют перемирие 1953 года, наступившее после продолжавшихся трехлетних боевых действий на Корейском полуострове. Власти страны, называющие это событие победой над США, призвали граждан приготовиться к вооруженному конфликту с Вашингтоном.
Официальный представитель северокорейского МИД 21 июля заявил, что Пхеньян не заинтересован в обсуждении заморозки ядерной программы и одностороннего отказа от нее. Дипломат сказал, что сравнивать ядерные программы Тегерана и Пхеньяна некорректно, поскольку КНДР постоянно подвергается военным провокациям, в частности, вблизи ее границ регулярно проводятся учения.
Международные переговорщики 14 июля достигли соглашения, по которому в обмен на ограничения по иранской ядерной программе с Тегерана будут сняты санкции. Ограничительные меры могут быть возобновлены, если Иран не выполнит своих обязательств. Соглашение вступит в силу через 90 дней после одобрения на заседании Совета безопасности ООН, которое состоялось 20 июля.
После окончания Корейской войны 1950–1953 годов мирный договор так и не был заключен, поэтому КНДР и Республика Корея формально до сих пор находятся в состоянии войны.