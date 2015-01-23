США: студенческие кредиты – причина неравенства

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vestifinance.ru
Большинство из них мечтает поскорее избавиться от долгового бремени и начать копить. Но даже когда они расплатятся за учебу, они не смогут догнать своих богатых сверстников, которые не имеют студенческого кредита и все свои заработанные деньги сразу отправили в копилку.
Таких должников в США, по разным оценкам, примерно 37 млн. человек, а совокупный долг за обучение оценивается в $1 трлн.
Именно студенческий кредит и является причиной социального неравенства между богатыми и остальными в США.
Если выпускник сразу начинает заниматься своим благосостоянием, начиная вкладывать деньги в акции, недвижимость или облигации, то у него просто больше времени на то, чтобы видеть, как его вложения растут. У тех же, кто обременен студенческими долгами, такой возможности нет, а средний кредит за обучение, между прочим, выплачивается 10 лет, а иногда и дольше.
А вот цифры для сравнения. По данным на 2009 год, состояние среднего домохозяйства, не обремененного студенческим кредитом, составляло $118 тыс., а состояние домохозяйства, имеющего в пассиве такой кредит, всего $43 тыс. Разница, как говорится, налицо.
Согласно исследованию компании Pew Research Center в 2012 году, среди домохозяйств с членами семьи моложе 35 лет 40% имеют студенческий кредит.
Associated Press приводит пример. Есть некий господин Эштон, которому посчастливилось получить образование, не прибегая к кредитам. Ему 22 года, и он уже вносит по 6% от своей заработной платы в пенсионный фонд.
«Мы зарабатываем одинаковые деньги, только мои сверстники должны расплачиваться по кредитам, а я нет. Это очень большая разница», – говорит он.
Студенческие кредиты в США занимают колоссальную долю в структуре долга домохозяйств. Согласно данным ФРБ Нью-Йорка, общий объем этих кредитов больше, чем автокредиты и долги по кредитным картам. Сумма заемных средств по ним выросла в период с 2004 по 2012 год на 70%.
Власти США уже признали проб­лему. Они также считают, что неравенство в обществе дошло до критической точки и необходимо принимать меры.
Какие-то инициативы уже предлагал президент Барак Обама, а в конгрессе обсуждали возможность рефинансирования студентам кредитов с высокой ставкой под более низкую.

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