США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына
Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении КНДР за убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Нама с помощью химоружия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Twitter, передает Lenta.ru.
"22 февраля США пришли к заключению, что правительство Северной Кореи нарушило Международную конвенцию о запрещении химического оружия и использовало вещество VX для убийства Ким Чен Нама, – утверждается в документе. – Новые ограничительные меры дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Пхеньяна".
Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.
Пхеньян отрицает причастность к инциденту и утверждает, что за обвинением стоит инспирированный врагами республики заговор с целью подрыва инвестиционной политики.