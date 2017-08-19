США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Соединенные Штаты Америки не планируют оставаться в Сирии после того, как террористическая группировка "Исламское государство" будет побеждена, передает lenta.ru.
Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, текст доступен на сайте ведомства.
"Это не входит в наши планы", - ответила она на вопрос журналиста о намерениях США остаться на Ближнем Востоке и после победы на террористами.
"Главная цель коалиции во главе с США была вернуть Ракку", - подчеркнула Нойерт, отметив, что эта задача еще находится в процессе реализации.
Она отметила, что, "будь это Ирак или Сирия, это именно то, чего мы хотим - победить ИГ, и ничего более", добавив, что США предпочитают, чтобы Сирия управлялась сирийцами.
Штурм Ракки, так называемой неофициальной столицы ИГ, идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.
С 2011 года в Сирии идет гражданская война, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе "Исламское государство". Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.