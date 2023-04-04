Сшить курак – спасти экологию

Художник-прикладник начала работать в технике курак десять лет назад. В Кыргызстане в те годы считалось, что шитье из разных лоскутков ткани подходит лишь для создания нацио­нальных напольных матрасов – тошоков. Сегодня же благодаря стараниям Чолпон Аламановой и ее сподвижниц возможности курака масштабировались. Эту технику мастерицы используют для создания одежды, украшений, настенных панно, объектов интерьера, домашнего текстиля. Они и образовали творческое движение с важнейшей социальной составляющей. А причиной этому стала критическая экологическая обстановка в стране.

Дело в том, что Бишкек был признан городом-«лидером» с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

– Его жители иной раз задумываются, стоит ли открывать форточку, чтобы проветрить квартиру, ведь дышать таким воздухом небезопасно. Многие жители отказываются от пробежек, – рассказывает художница. – Такая обстановка с экологией сложилась из-за того, что большое количество производственных фабрик легкой промышленности, а в Кыргызстане их доля занимает 80%, выбрасывают остатки тканей, а жители зачас­тую используют эти обрезки в качестве топлива для обогрева домов. Мы были в ужасе, выехав на полигон неподалеку от города. Отдельные завалы так называемых лекальных выпадов ткани дымились едким серо-зеленым дымом. Тогда я и подумала: почему бы не направить все эти отходы производства во благо?

Чолпон Аламанова уверена, что вместо сжигания этих лоскутков женщины могут научиться их перерабатывать, а на вырученные деньги от продажи созданных чапанов и детских одеял смогут покупать в том числе и хороший уголь для своей семьи.

За время существования проекта, а это всего пять месяцев, женщины-мастерицы переработали более 300 кг остатков ткани, а результатом стали прекрасные авторские изделия для интерьера, национальная одежда и большая выставка.

Чолпон Аламанова нередко своим ученицам, охотно постигающим азы работы в технике курак, говорит о том, что каждый чапан, созданный их руками, каждое настенное панно – это глоток свежего воздуха, который они сохраняют не только для себя, но и для своих детей и внуков. Таким образом, благодаря проекту художницы в Кыргызстане увеличивается количество не только творческих, но и по-нас­тоящему осознанных людей.

Сегодня популяризатор техники курак задумывается и о работе с другими материалами, которые можно перерабатывать. Например, с керамикой.

– Помимо тканевых отходов есть еще строительные – плитка, битая посуда в ресторанах. При обнаружении незначительного скола посуда перестает использоваться и выбрасывается, хотя может запросто пригодиться для различных произведений искусства, мозаики, – считает Чолпон Аламанова.

Художница говорит, что сегодня Кыргызстан уже многие воспринимают как швейную страну.

– Мне хочется, чтобы курак стал брендом Кыргызстана, его визитной карточкой, – делится мыслями Чолпон Аламанова.

Проект кыргызстанской мас­терицы стал поистине народным. В числе ее учениц – более 80 женщин от 25 до 80 лет. Каж­дая из мастериц в творчестве находит что-то свое: кто-то ищет гармонию, кто-то обращается к истокам. Как известно, искусство курак появилось благодаря национальным традициям: гостям всегда дарили отрезы тканей с пожеланиями добра и счастья. Согласно восточным традициям, созданное из множества лос­кутков полотно будет обладать энергией и принесет владельцам счастье, здоровье, благополучие.

Как отмечает художник-прикладник, покупать ткани и работать с ними в технике курак – дорогое удовольствие, а вот если перерабатывать лоскутки, себестоимость получается минимальная, а цена готового изделия определяется в зависимости от исполнения, мастерства создательницы – в среднем диапазон цен варьируется от 100 до 1 000 долларов. Причем покупают такие работы не столько иностранцы, сколько сами же кыргызстанцы. Многие оформляют курак-изделиями коворкинги, гостевые, жилые дома, офисы.

Техника лоскутного шитья имеет давнюю историю, традиции и в нашей стране. Но казахский и кыргызский кураки, по словам Чолпон Аламановой, отличаются.

– Казахстанские мастерицы зачастую для своих работ используют американский хлопок. Он у вас продается в большом количестве, у нас же его не купишь. У нас и другие цели – переработка уже имеющихся материалов, – отмечает Чолпон Аламанова. – Пэчворк, курак, кроящиеся из цельной ткани, предполагают использование совершенно другой техники. Нашим же мастерицам необходимо изловчиться, чтобы создать изделие из разных по размеру и форме лоскутков. Наш курак предполагает совершенно другую цветовую гамму. Печально, что многие ткани – синтетика. Чаще всего это черный, грязно-коричневый. Мы ездим по стране, находим нужные для себя лекальные выпады швейных цехов. Если шьем настенные панно, используем любые ткани, а если чапаны, детские одеяла – натуральные.

Чолпон Аламанова в Алматы на международной выставке моды Central Asia Fashion представила 11 настенных панно, часть из них – труды ее учениц. Под каждой из работ мастерицы оставили описание тех эмоций и мыслей, которыми они жили в момент их создания. В числе представленных есть панно и казахстанских мастериц-куракшы.

Ученица Чолпон Аламановой алматинка Толганай Сембаева поведала через авторское произведение о самом дорогом.

– «Асыл» в переводе с казахского языка означает «драгоценное», «дорогое». Создавая это панно, я использовала одежду и лоскутки, которые напоминают мне о маме и сестре Гаухар, – рассказывает мастерица. – Каждый кусочек «соткан» из моего детства, тепла маминых рук, запаха баурсаков и самых дорогих счастливых моментов. Искусство создания курак – это и дань традициям, и обширные возможности для творчества. Техника позволяет создавать как предметы быта и убранства, так и великолепные одежду и аксессуары, которые сегодня в тренде. Мы хотим делиться знаниями со всеми желающими, ведь научиться шить в такой технике на самом деле просто. Интересен и сам проект «Экокурак», поэтому реализовывать его в Казахстане мы также планируем.

Кстати, насчет аксессуаров. По словам кыргызстанской гостьи, на фестивалях, выставках с успехом продаются миниатюрные работы, выполненные в технике курак.

– В пандемию я делала акцент на создании сережек, кулонов, которые выставляла в социальных сетях и отправляла своим заказчицам. Сегодня многие мои ученицы зарабатывают в том числе на создании украшений, аксессуаров. Некоторые уже имеют свой бренд, – заключила Чолпон Аламанова.

Добавим, что, помимо развития техники народно-прикладного искусства, Чолпон Аламанова занимается иллюстрированием книг, является автором первого онлайн-комикса «Чомиксы», участвует в крупнейших международных выставках, проходящих в Японии, Бельгии, Турции, России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане.