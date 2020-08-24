ССПС: помощь и профилактика насилия

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Любовь Доброта

Такая инициатива прозвучала в ходе онлайн-совещания, организованного в рамках субрегио­нального проекта «Укрепление национального потенциала по улучшению предупреждения гендерного насилия и реагированию на него в Центральной Азии». Проект осуществляется Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при финансовой поддержке Правительства Великобритании.

Наша страна приняла ряд важных документов, сформировавших платформу для развития гендерного равенства в стране, включая законы «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», «О профилактике бытового насилия». Казахстан подписал Пекинскую платформу действий, ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и подписал Факультативный протокол CEDAW.

В 2016 году Указом Президента утверждена Концепция семейной и гендерной политики Казахстана до 2030 года, в которой особо отмечена необходимость активного применения положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, совершенствования законодательных актов по пресечению всех форм дискриминации и гендерного насилия.

С 2016 года ЮНФПА оказывает техническую поддержку Правительству Казахстана в разработке механизмов межведомственного реагирования на гендерное насилие, отраженных в Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, и программе «Казахстан без насилия в семье», инициированной Генеральной прокуратурой.

В основе пилотного проекта лежит создание доступной, профессиональной и бесплатной системы оказания помощи населению по профилактике и предотвращению фактов бытового насилия. Регион для пилота выбран потому, что на юге ежегодно фиксируются тысячи и тысячи фактов рукоприкладства со стороны домашних тиранов, запугивания и психического насилия. И это при том, что в силу своей ментальности большинство южанок предпочитают умалчивать о фактах бытового насилия, не заявляя о них в правоохранительные органы, и даже скрывают от родственников, потому что им стыдно. Тема бытового насилия десятилетия­ми была закрытой, не принято было выносить сор из избы, тем более в глубинке.

– Этот проект уникален тем, что он реализуется в сельской местности, где нет психологов, где, кроме полицейского, и обратиться-то избитой женщине не к кому, – считает руководитель филиала Альянса женских сил по Туркестанской области и Шымкенту Куралай Бекенова. – И уже завтра жертва бытового насилия придет к участковому, чтобы забрать свое заявление и увести своего благоверного от наказания, в надцатый раз поверив его обещанию больше не трогать ее и пальцем. А куда деваться женщинам с детьми, не имеющим своего жилья и работы? Пилотный проект позволяет выстроить систему межведомственного взаимодействия, давая четкий алгоритм того, как женщине действовать, к кому обратиться, кто и чем ей может и должен помочь.

Пилотный проект предполагает создание Службы социально-психологического сопровож­дения (ССПС). По сути, это те же кризис­ные центры, которые дополнительно оказывают еще и социальные услуги, дают возможность сохранить здоровье, а то и жизнь. Обращений в ССПС с каждым годом становится больше, и это уже само по себе свидетельствует о том, насколько она важна.

ССПС сейчас созданы во всех районах Туркестанской области. Этот опыт даже собирались распространить по всему Казахстану, учитывая, насколько он оказался эффективным. Теперь же его намерены применить во всех государствах Центральной Азии.

– Ситуация меняется в лучшую сторону, – говорит секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Туркестанской области Гульмира Боранбаева. – Самое главное – люди стали более открытыми, они начали понимать, что семья не может и не должна строиться на постоянном страхе, побоях, унижении, психологическом давлении. Сложилось доверительное отношение со стороны населения к шагам, предпринимаемым со стороны государства и гражданского общества.

Гульмира Боранбаева рассказывает, что главный индикатор в этой работе – оказание реальной помощи тем, кто обращается. Каждый такой случай предполагает взаимодействие со всеми членами семьи: помогают детям, бабушкам-дедушкам, имеющим проблемы со здоровьем, супругу, как правило, речь идет о его трудоустройстве.

– Одно обращение предполагает оказание целого социального комплекса, – продолжает Гульмира Боранбаева. – Для нас важно сохранить семью, оказать помощь в ее социальном устройстве. Зачастую такие семьи многодетны, живут за счет пособий на детей, мужья годами не работают и не желают ничем заниматься. Отсюда и неустроенность семейного быта, годами зреющие внутрисемейные конфликты, которые рано или поздно выливаются в агрессию со стороны домашних тиранов.

В основу создания ССПС лег опыт Румынии, разработавшей алгоритм действий всех служб, которые просто обязаны включиться в ситуацию, когда в семье случается насилие.

Руководитель Сарыагашского ССПС Марат Тарахтиев, выступая на совещании, обратил внимание на то, что служба сопровождает семьи с начала реализации проекта «Нет насилию в семье», то есть в течение 3 лет. Если 3 года назад к ним за помощью обратились женщина или кто-то другой из членов семьи и был зафиксирован случай бытового насилия, то, несмотря на то что жалоб и обращений больше нет, сотрудники ССПС держат на контроле эту ячейку, перио­дически общаясь с ней, давая консультации, оказывая всевозможную поддержку.

В этом, собственно, и кроется отличие Службы социально-психологического сопровождения от приюта и кризисного центра. Проведя в этих учреждениях определенное время, получив психологическую, медицинскую, юридическую и социальную поддержку, жертва насилия, как правило, вынуждена снова возвращаться в свой аул, зачастую в свою семью, в те же условия, от которых когда-то бежала сломя голову. Другими словами, приют не имеет возможности регулярно сопровождать этих женщин потом, в посткризисный период. Даже просто из-за проблем отдаленного месторасположения.

ЮНФПА оказал техническую и финансовую поддержку Генеральной прокуратуре по соз­данию Служб социально-психологического сопровождения жертв насилия, отработке алгоритма межведомственного реагирования на бытовое насилие в Южном Казахстане. Важно, что специалис­ты также обучили сотрудников областных и районных органов здравоохранения, психосоциальных и правоохранительных органов выявлению и оказанию помощи людям, перенесшим бытовое насилие, мониторингу и обобщению опыта для его распространения на национальном уровне.

По словам представителя ­ЮНФПА в Казахстане и странового директора в Кыргызстане и Туркменистане Джулии Валлезе, изучение опыта друг друга – это путь вперед, чтобы убедиться, что мы живем в обществе, где нет места никакому насилию. В своем выступлении она отметила, что эта встреча способствует обмену опытом между представителями государственных органов пяти стран Центральной Азии и позволяет продемонстрировать опыт и достижения Казахстана в создании и внедрении системы межведомственного реагирования на гендерное насилие.

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