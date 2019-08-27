Ссудный портфель казахстанских банков увеличился на 378 млрд тенге
Жанат Тукпиев
За месяц портфель займов банков второго уровня (БВУ РК) увеличился на 378,2 миллиарда тенге, до 13,6 триллиона тенге (+2,9%) по итогам июня. Среди 28 казахстанских банков по итогам месяца в плюсе 21 фининститут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Больше всего прибавил за июнь ForteBank: сразу 75,8 миллиарда тенге, до 730,2 миллиарда тенге. Это уже 5,4 процента от совокупного объема займов БВУ РК против 4,9 процента месяцем ранее. В годовой динамике банк также в плюсе – на 102,4 миллиарда тенге. Рост портфеля займов, помимо развития корпоративной ссудной поддержки и кредитования МСБ, связан с активностью ForteBank в розничном кредитовании.
На втором месте – государственный Жилстройсбербанк: плюс 54,3 миллиарда тенге за месяц, до 821,2 миллиарда тенге. Доля банка от ссудного портфеля БВУ РК увеличилась с 5,8 процента до 6 процентов.
Также в топ-5 банков по месячному росту объемов займов вошли Kaspi Bank (плюс 48,8 миллиарда тенге), Сбербанк (плюс 41,1 миллиарда тенге) и банк "ЦентрКредит" (плюс 39,8 миллиарда тенге).
Стоит отметить, что за год наибольший рост активов среди БВУ РК отмечен у Народного Банка, ForteBank и Kaspi Bank. При этом сократили объемы активов среди 14 проверяемых БВУ в месячной динамике 3 фининститута, в годовой — 2 БВУ.
Ссудный портфель среди подлежащих поверке банков за месяц снизился у 2 БВУ, за год — у 1 фининститута.
Напомним, в соответствии с поручением президента РК, Национальный банк с 1 августа запустил оценку качества активов банковского сектора (AssetQualityReview — AQR).
Процесс коснется 14 крупнейших банков, занимающих порядка 87 процентов активов банковского сектора страны. В списке Народный Банк, ForteBank, Сбербанк, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, АТФ Банк, Евразийский Банк, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Банк Хоум Кредит и ВТБ Казахстан.