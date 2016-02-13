Стабилизировать рынок, вернуть доверие Статьи 665 Динара ЮСУПОВА

Как отметил банкир, большинство негативных сценариев с точки зрения платежного баланса Казахстана уже реализовалось. Он также сообщил, что регулятор не имеет ориентиров по обменному курсу и не прогнозирует его значения. В условиях плавающего обменного курса могут происходить ежедневные изменения его котировок в зависимости как от внешних факторов, таких как цены на нефть и курс российского рубля, так и от внутренних. Поэтому НБ РК не будет мешать формированию фундаментального тренда, а интервенции возможны, если изменения обменного курса будут носить резкий и дестабилизирующий характер, вновь подчеркнул Данияр Акишев стратегию регулятора.

Для стабилизации финансового рынка Национальный банк считает необходимым обеспечить сбалансированность спроса и предложения иностранной валюты с учетом фундаментальных факторов и создание экономических стимулов против тех, кто «играет» и спекулирует на рынке.



– Национальный банк проводит дополнительную оценку инструментов, которые обеспечат поддержание рыночных ставок в пределах процентного коридора Национального банка, – рассказал Данияр Акишев. – По мере преломления тренда по инфляции и стабилизации ситуации на валютном рынке потенциал инструментария денежно-кредитной политики в части предоставления ликвидности будет расширен.



Глава Нацбанка также напомнил, что главной задачей НБ РК является стабилизация уровня инфляции и скорейшее возвращение в установленный коридор 6–8% на 2016 год. Еще одной актуальной задачей регулятора остается восстановление доверия к национальной валюте.



– Необходимо обеспечить максимально возможную информационную открытость через построение открытого диалога со СМИ, бизнес-сообществом и населением, – заявил председатель НБ РК. – Мы готовы и будем объяснять, какие меры планируем принимать и почему. Ряд мер уже предложен и реализуется, но чтобы увидеть положительный эффект от них, необходимо время.

