Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество
Стабилизировать цены перед подготовкой детей к школе поручил вице-премьер Тугжанов

Совещание по вопросам усиления риска анализа и прогнозной деятельности государственных органов состоялось под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра страны.

В мероприятии приняли участие центральные государственные органы и акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

В рамках совещания были заслушаны отчеты госорганов по решению вопросов задолженностей по заработной плате, коммунальных тарифов, регулирования цен на социально значимые товары и продукты, выработки электроэнергии, поставок угля, обеспечения ГСМ, мусорных полигонов и так далее.

«Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению», – отметил вице-премьер. 

В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Министерству сельского хозяйства – разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.

Е. Тугжанов отметил, что впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен.

По итогам совещания перед всеми государственными органами и акиматами регионов поставлены следующие задачи:

- не допускать образования задолженности по выплате заработной платы;

- на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли;

- в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль;

- усилить информационную, разъяснительную работу государственных органов, активно продвигать площадки в социальных сетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения.

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