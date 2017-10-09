Совсем близок финиш велосезона 2017 года – в международном календаре UCI остаются считанные гонки. Многие команды уже сетуют на то, что сохранять отличную спортивную форму в октябре очень сложно, но…

В трех подряд итальянских групповых гонках выступил на минувшей неделе лидер Astana Pro Team Фабио Ару и каждый раз принимал самое непосредственное участие в борьбе за подиум. Третьего октября на «Тре Валли Варезине» (192 км) он занял восьмое место, пятого октября на гонке «Милан – Турин» (186 км) стал третьим, седьмого октября на «Джиро ди Ломбардия» (248 км) – седьмым.

Понятно, что каждый раз итальянцу активно помогали его партнеры по «Астане»: то испанец Пельо Бильбао, то датчанин Михаэль Вальгрен, то россиянин Сергей Чернецкий, которые и сами занимали на трассах высокие мес­та. Но такая стабильность Ару говорит о том, что лидер у «Астаны» весьма достойный.

10–15 октября наша команда примет участие в «Президентском туре Турции». В ее составе – пятеро казахстанцев (Жандос Бижигитов, Руслан Тлеубаев, Дмитрий Груздев, Андрей Зейц и Никита Стальнов), итальянец Риккардо Минали, россиянин Сергей Чернецкий и датчанин Йеспер Хансен.