Отсутствие прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной, волнообразное накатывание санкционного давления на Москву со стороны Запада и отсутствие ясности касательно перспектив развития экономики в РФ оказывает негативное влия­ние и на казахстанскую экономику. И если в реальной экономике изменения происходят со значительным временным лагом, который может исчисляться месяцами, то финансовый сектор очень чутко – фактически в режиме реального времени – реа­гирует на все перемены. В первую очередь это проявляется в динамике обменного курса тенге. Национальный банк реализует целый комплекс мер, направленных на недопущение излишней дестабилизации валютного рынка, однако продолжает придерживаться принципа свободного формирования курса.

Одним из доступных Нацбанку инструментов для влияния на валютный рынок является базовая ставка, которая во внеочередном порядке была повышена с 10,25 до 13,5% годовых сразу после дестабилизации в Украине.

«Оперативное повышение базовой ставки в Казахстане стало необходимой мерой для предуп­реждения распространения последствий внешнего шока на экономику страны. Наше оперативное решение позволило снизить давление, в частности спекулятивное, на обменный курс тенге, оно было направлено на предотвращение роста инфляционных и девальвацион­ных ожиданий», – пояснил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов.

По его словам, в таких кризис­ных ситуациях важно показать, «что мы готовы брать на себя ответственность, мы открыто показываем и делимся с рынком информацией о наших действиях, об изменении торгов, интервенциях». «Думаю, что сейчас это особенно важно. Это помогает нам в проведении взвешенной денежно-кредитной политики, частью которой являются открытый диалог и раскрытие наших действий, чтобы у профессиональных участников рынка было понимание, что Центральный банк знает, что делает, и принимает все решения для сохранения финансовой стабильности в Казахстане», – подчеркнул глава финрегулятора.

Согласно экономической теории, повышение базовой ставки проводится для повышения стоимости денег в экономике. В свою очередь это также снижает уровень доступности кредитных средств. Но в текущей ситуации Нацбанк повысил базовую ставку не для увеличения стоимости денег в экономике и ограничения доступности кредитования. Это решение было принято для того, чтобы у банков оставалась база фондирования, которая в значительной степени зависит от депозитов населения. Если бы на фоне девальвационных и инфляционных ожиданий населения все депозиторы сняли бы деньги со счетов или конвертировали тенге в доллары, то у банков могли бы возникнуть проблемы с тенговым фондированием для продолжения кредитования. Поэтому именно в такой экстраординарной ситуации базовая ставка была повышена для кредитования экономики банками второго уровня.

Кроме того, Национальный банк Казахстана совместно с Правительством анонсировал программу по защите тенговых вкладов. Она предусматривает начисление компенсации в размере 10% на депозиты в национальной валюте в случае их сохранения как минимум в течение года. Все эти меры направлены на то, чтобы повысить доходность тенговых сбережений, поддержать население и смягчить инфляционное давление в экономике.

Галымжан Пирматов также заявил, что Национальный банк не рассматривает возможности возврата к фиксированному курсу тенге.

«Мы уже проходили это, и опыт показывает, что при структуре нашей экономики попытки удерживать и фиксировать курс на определенном уровне неизбежно приводили к одномоментной болезненной корректировке курса и дальнейшей девальвации. Фиксированный курс требует достаточно больших расходов из золотовалютных резервов. Если вспомнить 2014–2015 годы, когда мы пытались в последний раз это делать, нам понадобилось 35 миллиардов долларов, и в итоге мы все равно не удержали курс тенге», – рассказал он.

Еще одним важным фактором, который в настоящее время находится в центре внимания экономистов, является курс тенге к российскому рублю. Резкое обесценивание курса рубля и ухудшение ситуации в экономике соседней страны сделали невозможным сохранение исторического паритета рубль⁄тенге на уровне около 5–6 тенге за рубль. Другими словами, тенге не должен падать к доллару с той же скоростью, что и рубль, так как Казахстан не вовлечен в конфликт и не находится под санкциями.

«Несмотря на тесные торговые отношения с Российской Федерацией, курсообразование тенге формируется в зависимости от целого ряда факторов. Национальный банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия как внешние, так и внутренние для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта», – отметила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

То есть, несмотря на тот факт, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, динамика курса тенге не следует и не будет линейно следовать за динамикой рубля.

«Мы уже видим, что волатильность на валютном рынке РФ в разы выше, чем на нашем валютном рынке, это непосредственно находит отражение в снижении стоимости рубля по отношению к тенге. Сложившийся ранее исторический паритет тенге⁄рубль в диапазоне 5–6 тенге за рубль не отражает новых реалий и вполне логично претерпевает значительные изменения. В этой связи ориентироваться на какой-либо исторический паритет тенге к рублю, я считаю, является необоснованным», – добавила замглавы Нацбанка.

Таким образом, казахстанцам рекомендуется отказаться от привычки умножать курс рубля к доллару на 5 или на 6, чтобы оценить курс тенге к американской валюте. В современных условиях эта формула уже не работает. Между тем чрезмерное обесценение рубля к тенге также грозит экономической стабильности рес­публики, так как подешевевшие российские товары могут сос­тавить непосильную конкуренцию казахстанской продукции, что чревато остановкой отечественных производств. Пройти между Сциллой девальвации и Харибдой замедления экономики – нетривиальная задача, решить которую руководству Нацбанка необходимо с максимальной точностью.

Кроме того, важно помнить, что фундаментальные факторы для казахстанского валютного рынка, такие как цена на нефть и другие экспортируемые сырьевые товары, складываются благоприятно. Поэтому объективно валютная выручка экспортеров республики должна расти, что приведет к росту объема предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

По оценке Нацбанка, объем спроса на иностранную валюту на текущий момент определяется не воздействием фундаментальных факторов, а опасениями населения и бизнеса в условиях неопределенности. Принимая во внимание отсутствие санк­ций к казахстанскому экспорту и торговле, такие опасения участников рынка являются чрезмерными.

«В условиях неопределеннос­ти на рынке мы рекомендуем не поддаваться панике и взвешенно подходить к приобретению иностранной валюты. Национальный банк в режиме реального времени отслеживает ситуацию в мире и, в случае реализации негативных сценариев, имеет весь необходимый инструментарий для предотвращения дестабилизации на внутреннем финансовом рынке», – подчеркнула Алия Молдабекова.

Некоторые казахстанцы все же поддались паническим настрое­ниям, особенно после появления сообщений в социальных сетях о том, что в отделениях банков и в обменных пунктах кому-то не удалось купить доллары. Поползли слухи о том, что Нацбанк якобы ввел лимиты на конвертацию тенге или вовсе ограничил валютные операции. На этом фоне регулятору пришлось ­выступить с разъяснением сложившейся ситуации.

«В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Респуб­лике Казахстан», – говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк пояснил, что возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации.

С учетом сложившейся ситуации Национальный банк активно прорабатывает вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – центрального банка США. При этом все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности у Нацбанка имеются.

Дальнейшее развитие ситуации в экономике и в финансовом секторе продолжает в значительной степени зависеть от уровня геополитической напряженнос­ти. Нацбанк и Правительство со своей стороны в ежедневном режиме работают над тем, чтобы минимизировать последствия антироссийских санкций на экономику республики.

«Ситуация очень непростая, уровень неопределенности большой. Реализовались самые негативные геополитические риски во внешнем секторе. Мы отслеживаем заявления правительств, центральных банков, финансовых и других организаций относительно санкций против Российской Федерации и оцениваем их влияние на Казахстан. Мы принимаем и будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и финансовую и ценовую стабильность в Казахстане», – заключил глава Нацбанка.