Стабильность, единство, согласие - основа модернизации

Статьи
972
Вера и уверенность

Как часть общественного созна­ния рассматривать религию предложил теолог, директор консультативно-реабилитационного центра «Ансар» Аскар Сабдин.

– Религия отражает самые сокровенные стороны души человека, – подчеркнул он. – В Казахстане в мире и согласии живут представители 18 конфессий. В рамках конституционной реформы нарушение межконфессионального согласия признано противоправным на уровне Основного закона. Это очень своевре­менный шаг. Для нашего народа традиции религии всегда были источником силы в сложные времена.

По его словам, только собственный национальный код, включаю­щий уникальный опыт построе­ния поликонфессионального общества, является стержнем сохранения традиций. Это ключ, который открывает замок к душе и сердцу казахстанского народа.

– Мы полностью поддерживаем проект «Духовные святыни Казахстана», – сказал ученый. – Великий Аль-Фараби одним из первых предложил рассматривать веру и науку как две формы познания мира. Необходимо возродить духовное и научное наследие казахских и тюрко-мусульманских мыслителей.

Бескорыстному служению человечеству вне религиозных и этнических рамок посвятила свое выступление председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким.

– Добровольчество, безвозмездная помощь были всегда, пусть и назывались иначе, – заметила она. – Их истоки можно найти в древней традиции народов, когда помощь нуждающимся оказывалась совершенно бескорыстно. Сегодня волонтеры в Казахстане проводят большую и социально значимую работу. Это помощь одиноким и престарелым, детским домам. Добровольцев привлекают к работе при паводках, наводнениях, поисках пропавших людей.

59017759301451493268313.jpeg

По ее словам, только за прошедший год в 22 городах Казах­стана волонтерские организации оказали адресную социальную помощь 590 ветеранам Великой Отечественной войны. Это бытовая помощь по хозяйству, мелкий ремонт, покупка лекарств, продуктов. Интересным оказался и другой социальный проект, набирающий популярность в Казахстане, – «Клуб 28 петель».

– Добровольцы вяжут и передают в перинатальные центры шерстяные изделия для новорожденных весом от 500 граммов. Эта идея объединила 1 300 человек в 16 городах Казахстана. Они связали уже более 20 тысяч шапочек, варежек, носочков и жилеток, – рассказала Вера Ким.

Работа волонтеров без громких слов и лозунгов способствует модернизации сознания, формирует национальную культуру взаимопомощи, чувства сопричастности. Теперь впереди у казахстанских добровольцев большое событие – Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», в ней будут участвовать, по примерным подсчетам, более 4 000 волонтеров со всего Казахстана.

– Добро, как и любой бренд, необхо­димо продвигать, – убеждена руководитель национальной волонтерской сети.

Идеями продвижения брендов и практическими проявлениями любви к Родине поделился руководитель крестьянского хозяйства из Атырау Владимир Розметов. Он рассказал, как служил на флоте, учился и работал в Голландии.

– Меня часто спрашивают, почему я не остался в Нидерландах, почему не уехал в Литву, где мне предлагали стать представителем литовского флота в Европе. А я всегда отвечал и отвечаю: «У нас Родину бросать не принято!» – заявил Владимир Розметов.

Говоря о программной статье Главы государства, он особо выделил строки о том, что предки на этой земле столетиями сохраняли уникальный экологически правильный уклад жизни, среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходовали ее дары. И по их заветам глава крестьянского хозяйства строит свою работу сегодня. Так за 17 лет в атырауской степи поя­вились виноградники, пасека, посевы бахчевых и овощей и несколько животноводческих ферм, на искусственных прудах создана осетровая ферма.

590177724e5e41493268338.jpeg

– Мы внедряем современные ресурсосберегающие технологии, – рассказал опытный аграрий. – Например, для полива нашего яблоневого сада, где на 150 гектарах растут 32 сорта яблонь, мы используем израильский метод капельного орошения. Я считаю, что рациональный подход нужен во всем. Только благодаря прагма­тизму мы достигли больших успехов.

Он напомнил, как в 2015 году, когда Президент посещал его крестьянское хозяйство, хозяин пообещал вырастить лимоны в Атырау.

– Я свое обещание выполнил. Лимонарий готов, в следующем году созреет первый урожай. Будем пить чай с атыраускими лимонами, – поделился радостью Владимир Розметов.

С особым вниманием он отнесся к заявленному в программной статье Главы государства проекту «Туған жер».

– Земля – это огромный рынок труда, за которым видят свое будущее наши дети, – подчеркнул аграрий. – Только в нашем многопрофильном хозяйстве работают более 800 человек, и треть из них – молодежь. И наконец, земля для нас – это океан возможностей.

Со схожими идеями патрио­тизма и следования заветам предков выступил директор ТОО «SAТAIFILM», режиссер, продюсер Акан Сатаев. Он начал с того, что кино – это не только развлечение, но и серьезный идеологический инструмент.

– Кино эффективно воздействует на умы, – считает режиссер. – Не зря Голливуд, Болливуд, мощно развивающиеся китайская и российская киноиндустрии снимают зрелищные блокбастеры, которые восхваляют свою историю, достижения, героев.

Он напомнил, что культовые фильмы оказывают огромное влияние на общественное мнение и даже политическую ситуацию в разных странах. Иногда, к сожалению, они несли деструктивные и очень опасные идеи. Поэтому на авторах фильмов лежит огромная ответственность за те мысли, которые вкладываются в картины.

59017825810141493268517.jpeg

– Истории, которые мы рассказываем с экранов, должны приносить пользу обществу, воспитывать, направлять и быть созидательными, – подчеркнул руководитель киностудии. – Наша страна многонациональная, народ живет в мире и согласии, и это бесценно! Мы должны гордиться этим и беречь наше достоя­ние. Мы, отечественные кинемато­графисты, должны также вносить свой вклад в укрепление стабильности, быть полезными стране, обществу.

Жанровые фильмы, картины с патриотической, исторической тематикой востребованы, и их необходимо снимать, убежден режиссер. При этом не стоит забывать и о новаторском, альтернативном кино. И Казахстану необходима полноценная, само­достаточная киноиндустрия, которая займет достойное место на мировом уровне. Это позволит продвигать уникальную казах­станскую культуру, знакомить с ней мировое сообщество.

Именно о продвижении уникальной казахстанской культуры в мире, о том, как знакомить глобальное сообщество с лучшими достижениями, традициями и обычаями казахского народа, говорила директор казахстанского культурного центра в городе Росарио (Аргентина) Ирина Вагнер. Алматинка, уже 17 лет живущая далеко за океаном, рассказала, как близко к сердцу приняла слова в программной статье Президента об отношении к родной земле, к культуре, обычаям и традициям как важнейшей части патрио­тизма.

– Могу заверить, что у казах­станцев за рубежом есть жгучее желание поддерживать свою Родину, – сказала Ирина Вагнер. – В 2014 году я и мой муж Густаво Гутиеррез презентовали Казахстанский культурный центр, а в год 25-летия Независимости завершили строительство его здания. Теперь у каждого казахстанца есть свой дом в далеком аргентинском Росарио.

В прошлом году центр принимал делегацию блогеров, которые сопровождали экспедицию Казахского географического общества «Полюс Независимости». И они в День Независимости поздравили Казахстан с самой высокой точки Антарктиды – пика Винсон высотой около 500 метров. Тогда же в честь Дня Независимости Казахстана впервые на историческом монументе – Мемориале национального флага Аргентины – был торжественно поднят Государственный флаг Казахстана. Теперь эта церемония будет происходить ежегодно.

5901779e595351493268382.jpeg

Энергия жизни

Не могли обойти вниманием участники сессии и тему предстоящей Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Идеями «зеленых» технологий и фактами их претворения в жизнь поделилась руководитель центра «Женский луч» из Акмолинской области Оксана Волкова-Михальская. Она рассказала о проекте «Арнасай» – «зеленое» село Казахстана», который не первый год реализуется в Аршалынском районе Акмолинской области, недалеко от Астаны.

– В Арнасае проживают 1 200 человек, представители 11 этносов, – уточнила она. – В любом селе всегда есть три жизненных вопроса – вода, тепло и свет. В рамках нашего «зеленого» проекта они решены на все 100% при помощи экологически чистых технологий. Мы также безвозмездно передали сельчанам системы капельного орошения, агроволокно и гидрогель. Это позволило в 60% домохозяйств развивать семейное предпринимательство.

В арнасайской малокомплект­ной школе работают солнечные батареи и коллекторы, пиролизные печи, светодиодное освещение, фильтры для очистки воды и многое другое. И на этих технологиях школа только за прошлый год сэкономила 3 млн тенге бюджетных средств. Самым важным проектом, по словам Оксаны Волковой-Михальской, стал созданный в селе Центр «зеленых» технологий, где проводятся обучающие семинары по внедрению 35 экологических инноваций. За год более 5 000 граждан из всех регионов Казахстана прошли в центре обучение применению этих разработок на практике.

К ЭКСПО арнасайцы готовят еще один интересный проект. Летом будет открыт международный молодежный лагерь EXPO-CAMP.

– Своей работой мы хотим ответить на вопрос: «С чего начинает­ся Родина?» и наполнить ответ конкретными делами, – сказала руководитель центра «Женский луч». – Мы уже разбили в селе ЭКСПО-сад, восстанавливаем сельский парк и высадим Аллею ЭКСПО. Уверены, что путь к лучшему будущему начинается с простого – с любви и бережного отношения к малой родине.

Энергии молодых и вдохновению, с которым новое поколение казахстанцев приняло идеи, изложенные в статье Президента, посвятил свое выступление молодой бизнесмен, инвестор, руководитель компании «Академия комплексного развития человека» Вячеслав Попов.

– Уверен, статья заставила задуматься не только меня, но и все мое поколение. Скажу больше: такого программного документа ждали все, особенно – молодежь, – подчеркнул он. – В статье Президент «отчеканивает» контур современного казахстанца, выделив такие важные качества, как конкурентоспособность, прагматизм и реализм, национальная идентичность, культ образования, эволюционное развитие и открытое сознание.

Предприниматель заявил, что, услышав призыв к модернизации, решил начать с себя. Так был запущен совместный с европейскими партнерами проект академии бизнес-практики и комплексного развития человека: духовного, физического, интеллектуального и социального.

– Наша основная задача – подготовка менеджеров, работающих на трех языках, ведь именно знание языка рождает доверие и успех, – считает Вячеслав Попов. – Особенно важен для меня казахский язык. Поэтому я принял ответственное решение: заявил в социальных сетях, что даю бой своему незнанию, и пообещал изучить казахский язык с нуля до высокого уровня за 6 месяцев.

По его словам, в изучении государственного языка бизнесмена поддержали более 2 млн читателей его странички в соцсетях. И сейчас он уже частично выполнил программу: начал свободно говорить на казахском на бытовом уровне и постепенно наращивает словарный запас.

В завершение дискуссии выступили две представительницы относительно редких и немногочисленных для Казахстана этносов – этническая иранка Саида Бекбуди и представительница литовской национальности Грейчуте Вида Евгеняус. Они обратились со словами благодарности к казахскому народу, который десятилетия назад гостеприимно принял их предков на своей земле. И теперь их семьи считают Казахстан своей Родиной.

Саида Бекбуди сказала, что учится по программе «Серпін» в Северо-Казахстанской области и готовится стать высокопрофессиональным электриком.

А Грейчуте Вида Евгеняус сейчас занимает пост заместителя директора по дополнительному образованию в школе лицее № 14 города Абая Карагандинской области. Она посвятила свое выступление семейным ценностям.

– Рядом с нашим городом находится бывший Карлаг и «мамочкино кладбище», где хоронили погибших в жестоких условиях лагерей ни в чем неповинных детей, – сказала она. – И мое обращение ко всем казахстанцам: гибель детей – эта огромная трагедия, и она не должна повторяться. Давайте семью поставим на ноги, вернемся к традициям и духовности, ведь казахи никогда не оставляли в беде одинокую вдову, не бросали детей. Давайте модернизируем нашу душу, будем ответственными родителями, чтобы не было брошенных младенцев, детских домов и интернатов. Чтобы мы не находили младенцев в мусоре, подъездах, на краю дороги. Чтобы мать не продавала родного ребенка.

Она призвала общественные организации и СМИ создавать образ идеальной казахстанской семьи.

Предприниматель из Акмолинской области Асель Базарбаева, пострадавшая от нетрадиционного религиозного течения, призвала не искать новую религию и перенимать чужое, а обращаться только к своему богатому духовному наследию.

«Сегодня я с ужасом вспоминаю время, когда попала под влияние нетрадиционного религиозного течения. Тогда я и подумать не могла, что религия может стать инструментом манипуляции сознания. Мне пришлось пройти через все – унижения, оскорбления, моральное давление. Пределом стало то, что поставили условие: отказаться от самого святого – родителей. И тогда я поняла, что это не религия. Мне хватило смелости порвать с этим. В Вашей, Нурсултан Абишевич, статье о модернизации общественного сознания Вы придаете большое значение сохранению нашей культуры, собственного национального кода», – сказала она со слезами на глазах.

Асель Базарбаева, которая сейчас помогает жертвам лжедуховности, убеждена, что истинная вера не в громких словах, она – в сердцах, добрых поступках, терпении и любви к ближним. Это и есть заветы наших мудрых предков.

О важности семейных ценнос­тей, сохранении и популяризации лучших традиций и обычаев всех этносов, проживающих в Казах­стане, не раз говорилось на сессии. Выказывались идеи о новом рассмотрении истории родного края, сохранении казахстанских святынь.

По итогам обсуждения было принято Обращение участников XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Также в этот день Председатель АНК назначил двоих замес­тителей. На эту ответственную должность назначены член АНК Сергей Вишняк, возглавлявший Совет общественного согласия Актюбинской области, и Абилфас Хамедов, член Совета АНК и руководитель Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев».

…Подводя итоги XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Нурсултан Назарбаев подчерк­нул историческую важность обсуждае­мых на ней тем и поставленных задач. Президент поблагодарил всех членов АНК за поддержку, особо обратив внимание на выступления участников мероприятия. По его мнению, каждый представленный на сессии доклад должен стать предметом отдельного анализа, в том числе в средствах массовой информации.

Также Глава государства поздравил всех казахстанцев с наступающим Праздником единства народа Казахстана, пожелав мира, добра и благополучия.

Завершилась очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана торжественным концертом с участием представителей этнокультурных объединений страны.­

Популярное

Все
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Зимой так хочется тепла
Функциональный протез руки для мальчика с инвалидностью с помощью 3D-принтера создал преподаватель дополнительного образования, руководитель мастерской экопроектов из Кокшетау
Под крышей голубой
Ничего личного – только бизнес
Трактор повышенной опасности
Нашли и задержали
Региональные стандарты качества и развития
Невидимый убийца
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Волшебные мелодии Вены
Предприниматели области Улытау обеспокоены административными барьерами, препятствующими развитию бизнеса
Великолепная четверка
Человеческое отношение
Акварельная любовь
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Инновации на развалинах аграрной науки
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Статьи
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Статьи
Волшебные мелодии Вены
Статьи
Под крышей голубой
Статьи
Великолепная четверка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]