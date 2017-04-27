Стабильность, единство, согласие - основа модернизации

Как часть общественного созна­ния рассматривать религию предложил теолог, директор консультативно-реабилитационного центра «Ансар» Аскар Сабдин.– Религия отражает самые сокровенные стороны души человека, – подчеркнул он. – В Казахстане в мире и согласии живут представители 18 конфессий. В рамках конституционной реформы нарушение межконфессионального согласия признано противоправным на уровне Основного закона. Это очень своевре­менный шаг. Для нашего народа традиции религии всегда были источником силы в сложные времена.По его словам, только собственный национальный код, включаю­щий уникальный опыт построе­ния поликонфессионального общества, является стержнем сохранения традиций. Это ключ, который открывает замок к душе и сердцу казахстанского народа.– Мы полностью поддерживаем проект «Духовные святыни Казахстана», – сказал ученый. – Великий Аль-Фараби одним из первых предложил рассматривать веру и науку как две формы познания мира. Необходимо возродить духовное и научное наследие казахских и тюрко-мусульманских мыслителей.Бескорыстному служению человечеству вне религиозных и этнических рамок посвятила свое выступление председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким.– Добровольчество, безвозмездная помощь были всегда, пусть и назывались иначе, – заметила она. – Их истоки можно найти в древней традиции народов, когда помощь нуждающимся оказывалась совершенно бескорыстно. Сегодня волонтеры в Казахстане проводят большую и социально значимую работу. Это помощь одиноким и престарелым, детским домам. Добровольцев привлекают к работе при паводках, наводнениях, поисках пропавших людей.По ее словам, только за прошедший год в 22 городах Казах­стана волонтерские организации оказали адресную социальную помощь 590 ветеранам Великой Отечественной войны. Это бытовая помощь по хозяйству, мелкий ремонт, покупка лекарств, продуктов. Интересным оказался и другой социальный проект, набирающий популярность в Казахстане, – «Клуб 28 петель».– Добровольцы вяжут и передают в перинатальные центры шерстяные изделия для новорожденных весом от 500 граммов. Эта идея объединила 1 300 человек в 16 городах Казахстана. Они связали уже более 20 тысяч шапочек, варежек, носочков и жилеток, – рассказала Вера Ким.Работа волонтеров без громких слов и лозунгов способствует модернизации сознания, формирует национальную культуру взаимопомощи, чувства сопричастности. Теперь впереди у казахстанских добровольцев большое событие – Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», в ней будут участвовать, по примерным подсчетам, более 4 000 волонтеров со всего Казахстана.– Добро, как и любой бренд, необхо­димо продвигать, – убеждена руководитель национальной волонтерской сети.Идеями продвижения брендов и практическими проявлениями любви к Родине поделился руководитель крестьянского хозяйства из Атырау Владимир Розметов. Он рассказал, как служил на флоте, учился и работал в Голландии.– Меня часто спрашивают, почему я не остался в Нидерландах, почему не уехал в Литву, где мне предлагали стать представителем литовского флота в Европе. А я всегда отвечал и отвечаю: «У нас Родину бросать не принято!» – заявил Владимир Розметов.Говоря о программной статье Главы государства, он особо выделил строки о том, что предки на этой земле столетиями сохраняли уникальный экологически правильный уклад жизни, среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходовали ее дары. И по их заветам глава крестьянского хозяйства строит свою работу сегодня. Так за 17 лет в атырауской степи поя­вились виноградники, пасека, посевы бахчевых и овощей и несколько животноводческих ферм, на искусственных прудах создана осетровая ферма.– Мы внедряем современные ресурсосберегающие технологии, – рассказал опытный аграрий. – Например, для полива нашего яблоневого сада, где на 150 гектарах растут 32 сорта яблонь, мы используем израильский метод капельного орошения. Я считаю, что рациональный подход нужен во всем. Только благодаря прагма­тизму мы достигли больших успехов.Он напомнил, как в 2015 году, когда Президент посещал его крестьянское хозяйство, хозяин пообещал вырастить лимоны в Атырау.– Я свое обещание выполнил. Лимонарий готов, в следующем году созреет первый урожай. Будем пить чай с атыраускими лимонами, – поделился радостью Владимир Розметов.С особым вниманием он отнесся к заявленному в программной статье Главы государства проекту «Туған жер».– Земля – это огромный рынок труда, за которым видят свое будущее наши дети, – подчеркнул аграрий. – Только в нашем многопрофильном хозяйстве работают более 800 человек, и треть из них – молодежь. И наконец, земля для нас – это океан возможностей.Со схожими идеями патрио­тизма и следования заветам предков выступил директор ТОО «SAТAIFILM», режиссер, продюсер Акан Сатаев. Он начал с того, что кино – это не только развлечение, но и серьезный идеологический инструмент.– Кино эффективно воздействует на умы, – считает режиссер. – Не зря Голливуд, Болливуд, мощно развивающиеся китайская и российская киноиндустрии снимают зрелищные блокбастеры, которые восхваляют свою историю, достижения, героев.Он напомнил, что культовые фильмы оказывают огромное влияние на общественное мнение и даже политическую ситуацию в разных странах. Иногда, к сожалению, они несли деструктивные и очень опасные идеи. Поэтому на авторах фильмов лежит огромная ответственность за те мысли, которые вкладываются в картины.– Истории, которые мы рассказываем с экранов, должны приносить пользу обществу, воспитывать, направлять и быть созидательными, – подчеркнул руководитель киностудии. – Наша страна многонациональная, народ живет в мире и согласии, и это бесценно! Мы должны гордиться этим и беречь наше достоя­ние. Мы, отечественные кинемато­графисты, должны также вносить свой вклад в укрепление стабильности, быть полезными стране, обществу.Жанровые фильмы, картины с патриотической, исторической тематикой востребованы, и их необходимо снимать, убежден режиссер. При этом не стоит забывать и о новаторском, альтернативном кино. И Казахстану необходима полноценная, само­достаточная киноиндустрия, которая займет достойное место на мировом уровне. Это позволит продвигать уникальную казах­станскую культуру, знакомить с ней мировое сообщество.Именно о продвижении уникальной казахстанской культуры в мире, о том, как знакомить глобальное сообщество с лучшими достижениями, традициями и обычаями казахского народа, говорила директор казахстанского культурного центра в городе Росарио (Аргентина) Ирина Вагнер. Алматинка, уже 17 лет живущая далеко за океаном, рассказала, как близко к сердцу приняла слова в программной статье Президента об отношении к родной земле, к культуре, обычаям и традициям как важнейшей части патрио­тизма.– Могу заверить, что у казах­станцев за рубежом есть жгучее желание поддерживать свою Родину, – сказала Ирина Вагнер. – В 2014 году я и мой муж Густаво Гутиеррез презентовали Казахстанский культурный центр, а в год 25-летия Независимости завершили строительство его здания. Теперь у каждого казахстанца есть свой дом в далеком аргентинском Росарио.В прошлом году центр принимал делегацию блогеров, которые сопровождали экспедицию Казахского географического общества «Полюс Независимости». И они в День Независимости поздравили Казахстан с самой высокой точки Антарктиды – пика Винсон высотой около 500 метров. Тогда же в честь Дня Независимости Казахстана впервые на историческом монументе – Мемориале национального флага Аргентины – был торжественно поднят Государственный флаг Казахстана. Теперь эта церемония будет происходить ежегодно.Не могли обойти вниманием участники сессии и тему предстоящей Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Идеями «зеленых» технологий и фактами их претворения в жизнь поделилась руководитель центра «Женский луч» из Акмолинской области Оксана Волкова-Михальская. Она рассказала о проекте «Арнасай» – «зеленое» село Казахстана», который не первый год реализуется в Аршалынском районе Акмолинской области, недалеко от Астаны.– В Арнасае проживают 1 200 человек, представители 11 этносов, – уточнила она. – В любом селе всегда есть три жизненных вопроса – вода, тепло и свет. В рамках нашего «зеленого» проекта они решены на все 100% при помощи экологически чистых технологий. Мы также безвозмездно передали сельчанам системы капельного орошения, агроволокно и гидрогель. Это позволило в 60% домохозяйств развивать семейное предпринимательство.В арнасайской малокомплект­ной школе работают солнечные батареи и коллекторы, пиролизные печи, светодиодное освещение, фильтры для очистки воды и многое другое. И на этих технологиях школа только за прошлый год сэкономила 3 млн тенге бюджетных средств. Самым важным проектом, по словам Оксаны Волковой-Михальской, стал созданный в селе Центр «зеленых» технологий, где проводятся обучающие семинары по внедрению 35 экологических инноваций. За год более 5 000 граждан из всех регионов Казахстана прошли в центре обучение применению этих разработок на практике.К ЭКСПО арнасайцы готовят еще один интересный проект. Летом будет открыт международный молодежный лагерь EXPO-CAMP.– Своей работой мы хотим ответить на вопрос: «С чего начинает­ся Родина?» и наполнить ответ конкретными делами, – сказала руководитель центра «Женский луч». – Мы уже разбили в селе ЭКСПО-сад, восстанавливаем сельский парк и высадим Аллею ЭКСПО. Уверены, что путь к лучшему будущему начинается с простого – с любви и бережного отношения к малой родине.Энергии молодых и вдохновению, с которым новое поколение казахстанцев приняло идеи, изложенные в статье Президента, посвятил свое выступление молодой бизнесмен, инвестор, руководитель компании «Академия комплексного развития человека» Вячеслав Попов.– Уверен, статья заставила задуматься не только меня, но и все мое поколение. Скажу больше: такого программного документа ждали все, особенно – молодежь, – подчеркнул он. – В статье Президент «отчеканивает» контур современного казахстанца, выделив такие важные качества, как конкурентоспособность, прагматизм и реализм, национальная идентичность, культ образования, эволюционное развитие и открытое сознание.Предприниматель заявил, что, услышав призыв к модернизации, решил начать с себя. Так был запущен совместный с европейскими партнерами проект академии бизнес-практики и комплексного развития человека: духовного, физического, интеллектуального и социального.– Наша основная задача – подготовка менеджеров, работающих на трех языках, ведь именно знание языка рождает доверие и успех, – считает Вячеслав Попов. – Особенно важен для меня казахский язык. Поэтому я принял ответственное решение: заявил в социальных сетях, что даю бой своему незнанию, и пообещал изучить казахский язык с нуля до высокого уровня за 6 месяцев.По его словам, в изучении государственного языка бизнесмена поддержали более 2 млн читателей его странички в соцсетях. И сейчас он уже частично выполнил программу: начал свободно говорить на казахском на бытовом уровне и постепенно наращивает словарный запас.В завершение дискуссии выступили две представительницы относительно редких и немногочисленных для Казахстана этносов – этническая иранка Саида Бекбуди и представительница литовской национальности Грейчуте Вида Евгеняус. Они обратились со словами благодарности к казахскому народу, который десятилетия назад гостеприимно принял их предков на своей земле. И теперь их семьи считают Казахстан своей Родиной.Саида Бекбуди сказала, что учится по программе «Серпін» в Северо-Казахстанской области и готовится стать высокопрофессиональным электриком.А Грейчуте Вида Евгеняус сейчас занимает пост заместителя директора по дополнительному образованию в школе лицее № 14 города Абая Карагандинской области. Она посвятила свое выступление семейным ценностям.– Рядом с нашим городом находится бывший Карлаг и «мамочкино кладбище», где хоронили погибших в жестоких условиях лагерей ни в чем неповинных детей, – сказала она. – И мое обращение ко всем казахстанцам: гибель детей – эта огромная трагедия, и она не должна повторяться. Давайте семью поставим на ноги, вернемся к традициям и духовности, ведь казахи никогда не оставляли в беде одинокую вдову, не бросали детей. Давайте модернизируем нашу душу, будем ответственными родителями, чтобы не было брошенных младенцев, детских домов и интернатов. Чтобы мы не находили младенцев в мусоре, подъездах, на краю дороги. Чтобы мать не продавала родного ребенка.Она призвала общественные организации и СМИ создавать образ идеальной казахстанской семьи.Предприниматель из Акмолинской области Асель Базарбаева, пострадавшая от нетрадиционного религиозного течения, призвала не искать новую религию и перенимать чужое, а обращаться только к своему богатому духовному наследию.«Сегодня я с ужасом вспоминаю время, когда попала под влияние нетрадиционного религиозного течения. Тогда я и подумать не могла, что религия может стать инструментом манипуляции сознания. Мне пришлось пройти через все – унижения, оскорбления, моральное давление. Пределом стало то, что поставили условие: отказаться от самого святого – родителей. И тогда я поняла, что это не религия. Мне хватило смелости порвать с этим. В Вашей, Нурсултан Абишевич, статье о модернизации общественного сознания Вы придаете большое значение сохранению нашей культуры, собственного национального кода», – сказала она со слезами на глазах.Асель Базарбаева, которая сейчас помогает жертвам лжедуховности, убеждена, что истинная вера не в громких словах, она – в сердцах, добрых поступках, терпении и любви к ближним. Это и есть заветы наших мудрых предков.О важности семейных ценнос­тей, сохранении и популяризации лучших традиций и обычаев всех этносов, проживающих в Казах­стане, не раз говорилось на сессии. Выказывались идеи о новом рассмотрении истории родного края, сохранении казахстанских святынь.По итогам обсуждения было принято Обращение участников XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана.Также в этот день Председатель АНК назначил двоих замес­тителей. На эту ответственную должность назначены член АНК Сергей Вишняк, возглавлявший Совет общественного согласия Актюбинской области, и Абилфас Хамедов, член Совета АНК и руководитель Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев».…Подводя итоги XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана, Нурсултан Назарбаев подчерк­нул историческую важность обсуждае­мых на ней тем и поставленных задач. Президент поблагодарил всех членов АНК за поддержку, особо обратив внимание на выступления участников мероприятия. По его мнению, каждый представленный на сессии доклад должен стать предметом отдельного анализа, в том числе в средствах массовой информации.Также Глава государства поздравил всех казахстанцев с наступающим Праздником единства народа Казахстана, пожелав мира, добра и благополучия.Завершилась очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана торжественным концертом с участием представителей этнокультурных объединений страны.­