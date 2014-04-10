Общество
Стабильность и согласие – ежедневная работа

Необходимость дальнейшего укрепления мира и согласия в стране ни у кого не вызывает сомнения. Очевидно и то, что при формировании и реализации государственной этнополитики на региональном уровне необходимо учитывать местные особенности, состав и специфику этнических групп региона, менталитет местного населения, анализ состояния дел в сфере межнациональных отношений. Комплексное исследование межэтнической ситуации в Казахстане проводится впервые. В Южном Казахстане оно стартовало в рамках поручения, данного в декабре прошлого года на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана. Тогда работа Ассамблеи народа ЮКО была признана удовлетворительной, а  положительный опыт рекомендован для распространения по республике. 

Выбор ЮКО обусловлен многими факторами: это – самая густонаселенная, полиэтничная и полиязычная область. В регионе проживают представители 108 этносов. На территории области действуют 20 областных этнокультурных объединений и 51 их филиал в городах и райо­нах. Им из бюджета области оказывается финансовая помощь, eжегодно выделяются гранты, учреждена премия «Бауырмал» – за укреп­ление дружбы, мира и межэтнического согласия. Регулярно выделяются средства на проекты по межэтнической тематике. К примеру, в прошлом году финансирование составило более 46 млн. тенге.

– При Ассамблее народа ЮКО создана и работает научно-экспертная группа, в состав которой вошли ученые, представители этнокультурных объединений, сферы образования, средств массовой информации, руководители местных исполнительных органов, – рассказывает Турсынкуль Курманбекова, руководитель сек­ретариата АНК ЮКО. Она вместе с Центром социальных инициатив, созданным в прошлом году при акимате области, исследует вопросы межэтнической и межконфессиональной ситуации. Эта работа дает постоянный анализ общественно-политической обстановки и содействует обеспечению стабильности в области. Итоги проведенных социологических исследований показывают, что межэтнические отношения у нас носят стабильный характер, и представители других этносов уважительно относятся к национальным интересам. 

Образована депутатская группа «Ел бірлігі» в областном маслихате, создан Совет матерей. При Южно-Казахстанском государственном университете им. М. Ауэ­зова работает клуб «Достық» по воспитанию нового казахстанского патриотизма, этноконфессиональной толерантности. При содействии Ассамблеи народа Казахстана и Министерства образования и науки в регионе реализуется пилотный проект «Интеграция выпускников школ с узбекским и таджикским языками обучения в общеобразовательное и информационное пространство Казахстана». Полиязычное образование внедряется в 17 школах 7 городов и районов. Проводятся конкурсы знатоков казахского, русского и английского языков, победители которых получают гранты для поступления в вузы. 

Третий год  при акиме области и во всех городах и районах созданы и действуют общественные форумы «Ырыс алды – ынтымақ», в состав которых входят представители государственных структур и маслихатов, политических партий, этнокультурных центров, неправительственных организаций, религиозных объединений и средств массовой информации. На форумах затрагиваются вопросы нового казахстанского пат­риотизма, сохранения семейных ценностей, культурного наследия, совершенствование структуры гражданского общества. Разрабатываются рекомендации по вопросам сохранения единства, межэтнического и межконфессионального согласия. 

– Укрепление стабильности и согласия – это большая, ежедневная работа, которую нужно проводить из года в год, из поколения в поколение, – подчеркнул Берик Оспанов, первый заместитель акима области в ходе семинара. – Проведение исследования – это хорошая возможность учесть все нюансы и особенности полиэтнического и многоконфессионального казахстанского общества, оценить уровень стабильности, толерантности и социального настроения в нем.  Это кропотливая работа, включающая много компонентов: многочисленные социологические опросы, изучение миграционных потоков, знакомство с ситуацией  в приграничных с Узбекистаном районах, функ­ционирование этнокультурных и религиозных объединений, нацио­нальных школ.  Масштабность начавшегося исследования не может не впечатлять. 

В работе семинара приняли участие члены рабочей группы по подготовке программы комплекс­ного исследования, представители Академии государственного управления при Президенте РК, ряда министерств, работники государственных органов, исследовательских структур. Итоги комплексного исследования меж­этнической ситуации в Южном Казахстане будут подведены к концу года.

Любовь ДОБРОТА,
dobrota@kazpravda.kz
фото автора
Шымкент

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