Стабильность и согласие – ежедневная работа

Необходимость дальнейшего укрепления мира и согласия в стране ни у кого не вызывает сомнения. Очевидно и то, что при формировании и реализации государственной этнополитики на региональном уровне необходимо учитывать местные особенности, состав и специфику этнических групп региона, менталитет местного населения, анализ состояния дел в сфере межнациональных отношений. Комплексное исследование межэтнической ситуации в Казахстане проводится впервые. В Южном Казахстане оно стартовало в рамках поручения, данного в декабре прошлого года на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана. Тогда работа Ассамблеи народа ЮКО была признана удовлетворительной, а положительный опыт рекомендован для распространения по республике.
Выбор ЮКО обусловлен многими факторами: это – самая густонаселенная, полиэтничная и полиязычная область. В регионе проживают представители 108 этносов. На территории области действуют 20 областных этнокультурных объединений и 51 их филиал в городах и районах. Им из бюджета области оказывается финансовая помощь, eжегодно выделяются гранты, учреждена премия «Бауырмал» – за укрепление дружбы, мира и межэтнического согласия. Регулярно выделяются средства на проекты по межэтнической тематике. К примеру, в прошлом году финансирование составило более 46 млн. тенге.
– При Ассамблее народа ЮКО создана и работает научно-экспертная группа, в состав которой вошли ученые, представители этнокультурных объединений, сферы образования, средств массовой информации, руководители местных исполнительных органов, – рассказывает Турсынкуль Курманбекова, руководитель секретариата АНК ЮКО. Она вместе с Центром социальных инициатив, созданным в прошлом году при акимате области, исследует вопросы межэтнической и межконфессиональной ситуации. Эта работа дает постоянный анализ общественно-политической обстановки и содействует обеспечению стабильности в области. Итоги проведенных социологических исследований показывают, что межэтнические отношения у нас носят стабильный характер, и представители других этносов уважительно относятся к национальным интересам.
Образована депутатская группа «Ел бірлігі» в областном маслихате, создан Совет матерей. При Южно-Казахстанском государственном университете им. М. Ауэзова работает клуб «Достық» по воспитанию нового казахстанского патриотизма, этноконфессиональной толерантности. При содействии Ассамблеи народа Казахстана и Министерства образования и науки в регионе реализуется пилотный проект «Интеграция выпускников школ с узбекским и таджикским языками обучения в общеобразовательное и информационное пространство Казахстана». Полиязычное образование внедряется в 17 школах 7 городов и районов. Проводятся конкурсы знатоков казахского, русского и английского языков, победители которых получают гранты для поступления в вузы.
Третий год при акиме области и во всех городах и районах созданы и действуют общественные форумы «Ырыс алды – ынтымақ», в состав которых входят представители государственных структур и маслихатов, политических партий, этнокультурных центров, неправительственных организаций, религиозных объединений и средств массовой информации. На форумах затрагиваются вопросы нового казахстанского патриотизма, сохранения семейных ценностей, культурного наследия, совершенствование структуры гражданского общества. Разрабатываются рекомендации по вопросам сохранения единства, межэтнического и межконфессионального согласия.
– Укрепление стабильности и согласия – это большая, ежедневная работа, которую нужно проводить из года в год, из поколения в поколение, – подчеркнул Берик Оспанов, первый заместитель акима области в ходе семинара. – Проведение исследования – это хорошая возможность учесть все нюансы и особенности полиэтнического и многоконфессионального казахстанского общества, оценить уровень стабильности, толерантности и социального настроения в нем. Это кропотливая работа, включающая много компонентов: многочисленные социологические опросы, изучение миграционных потоков, знакомство с ситуацией в приграничных с Узбекистаном районах, функционирование этнокультурных и религиозных объединений, национальных школ. Масштабность начавшегося исследования не может не впечатлять.
В работе семинара приняли участие члены рабочей группы по подготовке программы комплексного исследования, представители Академии государственного управления при Президенте РК, ряда министерств, работники государственных органов, исследовательских структур. Итоги комплексного исследования межэтнической ситуации в Южном Казахстане будут подведены к концу года.
Любовь ДОБРОТА,
dobrota@kazpravda.kz
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Шымкент