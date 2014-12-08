Стабильность – козырь Мангистауской РЭК Свежий выпуск 747 Асем КАСЫМОВА

Компания, мажоритарным акционером которой является энергетический холдинг АО «Самрук-Энерго» (доля акций 75%), подлежит передаче в конкурентную среду в рамках второй волны приватизации, реализуемой в 2014–2016 годах по поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Напомним, что исполнение программы должно сократить участие государства в экономике страны и увеличить долю частного сектора.

АО «Самрук-Энерго» продает 482 338 штук простых акций, или 24% + 1 акцию АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Помимо «Самрук-Энерго» другими крупными акционерами общества являются Единый накопительный пенсионный фонд – 12,92%, пенсионный фонд «Улар-Умит» – 6,23%. Предварительная цена размещения простых акций АО «МРЭК» составляет 5 147,8 тенге. Перед вторичным размещением акций на KASE на предприятии была проведена аудиторская проверка компанией «Делойт», цена за акцию установлена из общей оценочной стоимости АО «МРЭК».

– Та цена, которую мы озвучили при SPO (Secondary Public Offering – вторичное публичное размещение акций), – это оценка компании «Делойт». Указанная цена – одна из наименьших возможных, но есть ценовой диапазон, компания может стоить и выше, – отметил директор департамента корпоративных финансов АО «Асыл-Инвест» Касым Бодаев.

Компания не ставит каких-либо ограничений для потенциальных держателей акций, единственное условие – желающие купить более 10% акций должны написать уведомление в Министерство национальной экономики.

– При вторичном размещении акций мы не устанавливаем никаких ограничений ни по количеству, ни по типу инвесторов, любой инвестор – физическое, юридическое лицо имеет право прийти, подать заявку на подписку на акции. До 10 декабря KASE принимает заявки, а затем в течение недели мы будем их рассматривать и удовлетворять, – пояснил управляющий директор АО «Самрук-Энерго» Даурен Баймагамбетов.

Напомним, что компания – один из ветеранов Казахстанской фондовой биржи – прошла первичное размещение на KASE в 2008 году.

Первой и наиболее важной характеристикой компании можно смело назвать стабильность. Сравнительная устойчивость бизнеса АО «МРЭК» становится очевидной при более детальном рассмотрении специфики деятельности компании, ее тарифной и инвестиционной политики.

Компания – монополист, обслуживающий нефтедобывающие компании региона.

– АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» – это ключевой игрок на рынке электроэнергии Мангистауской области, более 90% распределения электроэнергии области проходит по сетям предприятия, – рассказал в ходе беседы Даурен Баймагамбетов.

Инфраструктурные компании такого рода получают прибыль от тарифа, который согласуется с регулятором в лице Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. Тариф для АО «МРЭК» формируется по методу «затраты плюс», т. е. тариф должен покрывать все затраты предприятия и поддерживать определенный уровень прибыли.

– Распределительные электросетевые компании – это инфраструктура, в первую очередь – это надежный и стабильный бизнес: практически стопроцентная собираемость, есть ясное понимание по тарифам, есть ясное понимание, что затраты всегда будут покрываться тарифом, то есть у компании всегда стабильный заработок, – пояснил Даурен Баймагамбетов.

На сегодня утвержден ежегодный рост тарифа, который в настоящее время составляет 3,27 тенге/кВт-час. На 2015 год тариф одобрен регулятором на уровне 3,55 тенге с ежегодной индексацией на уровне 7% до 2019 года.

Кроме того, большое значение для стабильности компании, а значит, и ее инвестиционной привлекательности имеет качество клиентской базы АО «МРЭК», которое существенно отличает предприятие от других распределительных компаний республики. Основными потребителями электрической энергии в Мангистауской области являются предприятия нефтегазового сектора. При этом 98% выручки АО «МРЭК» приходится на промышленных потребителей и только 2% – от населения, индивидуальных предпринимателей.

– Предприятие хорошо тем, что сам город Актау, частники не относятся к сети АО «МРЭК», ведь мелкая паутина сетей дает большие затраты, аварийность и потери, – отметил управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго» Гани Салимжуаров.

На фоне развития компаний нефтегазового сектора стабильно растут и объе­мы передачи электроэнергии по сетям предприятия. За последние 3 года эти объемы непрерывно увеличивались на 5–6% ежегодно. Прогноз на среднесрочную перспективу по объемам передачи электроэнергии также благоприятный: компания рассчитывает сохранить уровень роста в 5%.

– На самом деле для потребителей облас­ти важно стабильное энергоснабжение, так как это нефтяные компании, где перерывы в снабжении приводят к снижению объемов производства, – заявил господин Баймагамбетов.

Еще одной отличительной чертой АО «МРЭК» является его эффективность. Сопоставление с другими аналогичными предприятиями отрасли демонстрирует гораздо более выигрышное положение АО «МРЭК» и дает повод строить благоприят­ные прогнозы в отношении доходности компании и устойчивости ее развития.

– Во-первых, в среднем по Казахстану прирост потребления электроэнергии в 2013 году составил 1%, по Мангистау – 10%. Во-вторых, площадь территории обслуживания АО «МРЭК» на 25% больше, чем в среднем по Казахстану, но при этом протяженность линий практически в 4 раза меньше. Это значит, что компании не нужно нести серьезные затраты на содержание линий, как другим аналогичным предприятиям. В-третьих, мощность силовых трансформаторов АО «МРЭК» на 18% меньше, чем в среднем по Казахстану, но объем оказанных услуг значительно больше, на 40%. Это говорит о том, что при меньших задействованных мощностях компания более эффективно их использует, – пояснил управляющий директор АО «Самрук-Энерго» Даурен Баймагамбетов.

Другой немаловажной характеристикой компании является ее невысокая долговая нагрузка. По данным финансового консультанта и букраннера по вторичному размещению простых акций компании «Асыл Инвест», объем финансовой задолженности АО «МРЭК» по итогам первого полугодия 2014 года составил 2,35 млрд. тенге при собственном капитале 14,6 млрд. тенге. При этом важно то, что компания не имеет кредитов в коммерческих банках, а все имеющиеся займы – без обеспечения. В кредитной истории АО «МРЭК» есть размещение семи выпусков облигаций, четыре из которых уже погашены.

Однако в планах компании есть увеличение имеющейся долговой нагрузки, которое связано с инвестиционной программой АО «МРЭК». Ежегодные капитальные затраты предприятия будут превышать годовые операционные денежные потоки и EBIDTA, так как значительные средства будут направляться на модернизацию и реконструкцию электрических сетей. Инвестиционная программа в долгосрочной перспективе положительно отразится как на доходах, так и на стоимости активов компании.

– Мы намерены провести вторую линию как раз на Узень и Каражанбас, так как линии старые, нуждаются в модернизации. Также мы проведем дополнительные линии, поставим трансформаторы, что даст 50-процентное увеличение мощности, пропускной способности линий, снижение аварийности. Эта инвестиционная программа рассчитана на несколько лет, и затраты на нее заложены в тарифе, – поделился Гани Салимжуаров.

Начиная с 2010 года компания демонстрировала устойчивый и значительный рост дивидендов. Если на тот момент АО «МРЭК» выплачивала 29,04 тенге на каждую простую акцию, то в 2013 году эта сумма зафиксирована на уровне 213 тенге. Это связано с тем, что был достигнут исторический максимум по чистой прибыли компании, которая составила 1,156 млрд. тенге. По итогам текущего года АО «МРЭК» рассчитывает выплатить порядка 128,3 тенге на каждую акцию, а в последующем распределять не менее 15% от чистой прибыли на выплату дивидендов.

В целом акции АО «МРЭК» могут быть интересны как для долгосрочного, так и краткосрочного инвестора. Здесь все будет зависеть от стратегии самого инвестора.

– Если на 24% акций придет стратегический инвестор, то есть объявит программу бай-бэк (buy back – обратный выкуп), то для краткосрочных инвесторов это даже очень интересно, потому что у них будет блокирующий пакет по ряду показателей, – отметил Касым Бодаев.

Однако в общем смысле, уверен эксперт, компания более удобна для долгосрочного вложения.

– На данный момент потенциал роста компании очень большой, так как нефтегазовый сектор развивается, нужны дополнительные мощности, дополнительные линии электропередачи, что делает АО «МРЭК» привлекательным, – резюмировал господин Бодаев.

