Стабильность развития – главное преимущество

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Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область
Политологи, ученые, представители предпринимательского сообщества и местных государственных органов обсудили широкий круг вопросов. Тема форума «Процветающие регионы – сильный Казахстан» предопределила русло общения.
Если научное сообщество говорило о значимости профессиональной подготовки кадров для реализации государственных программ, то представители региональной Палаты предпринимателей акцентировали внимание на практической составляющей происходящих процессов с точки зрения их экономической целесообразности.
О консолидирующей роли новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в будущее» говорили политологи. Как отметил научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Жаркын Жумадилов, нашим преимуществом является единство казахстанцев.
– Фактически с принятием обновленной Конституции в 1995 году мы являемся казахстанцами. Сохранить единство общества в первые годы независимости стало возможным благодаря унитарному государственному устройству и сильной централизованной власти. На современном этапе актуально сближение регионов в информационном и инфраструктурном планах. В программе «Нұрлы жол – путь в будущее» особое внимание уделено строительству дорог, которые свяжут областные центры с Астаной, что также укрепит единство общества.
Еще одним преимуществом, по мнению политолога, руководителя ОФ «Евразия» Эдуарда Полетаева является стабильность развития:
– Общество, в котором есть уверенность в завтрашнем дне, готово к реализации государственных программ. Постоянное, целеустремленное движение вперед воспринимается и поддерживается не только общественно-политическими и бизнес-кругами, но и простыми гражданами. Благодаря реализации стратегических задач из года в год растет благосостояние населения. В таких условиях общество становится спокойнее и миролюбивее, ставя перед собой цели, стандартные для среднего класса развитой страны.
Подобные встречи помогают эксперт­ному сообществу получить объективную картину ситуации. Объединение усилий центральных и региональных аналитических центров позволит обеспечить эффективную реализацию государственной политики на местах.
– Результатом совместной исследовательской деятельности станет возможность корректировать программы развития с учетом специфики того или иного региона, – поделилась мнением ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.
Подводя итоги регионального форума, участники встречи обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества. В частности, КИСИ при Президенте РК рассматривает возможность создания областных филиалов, что поможет не только в исследовательской работе, но и активизирует деятельность региональных специалистов.

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