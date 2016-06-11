В опросах, проводившихся компанией с 11 апреля по 15 мая, приняли участие почти 1 000 менеджеров среднего и высшего звена и специалистов. В текущем году всего 37% опрошенных ожидают сокращений в своих компаниях, годом ранее их было 46%. Доля респондентов, которые не задумываются о смене работы, почти такая же, как и год назад, – в районе 41%.

Заметно (до 23%) сократился показатель рес­пондентов, которые находятся в поиске работы, но стало больше опрошенных, которые планируют начать поиск нового места в будущем. Это говорит о том, что для многих респондентов сегодня стабильность важнее перспектив, резюмируют эксперты. Также они сделали вывод, что ситуация на рынке труда стабилизируется, соискатели меньше ожидают сокращений, говорят о повышении зарплаты, но не спешат с оптимистичными оценками.