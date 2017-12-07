​Стабильные и успешные

Таковы результаты ежегодного социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое оценивает отношение россиян к государствам – участникам СНГ и их лидерам.

По словам директора специальных программ ВЦИОМ Елены Михайловой, опрос, который был проведен в ноябре среди 1 200 рес­пондентов, укрепил тренды пос­ледних лет, среди которых – рост симпатий жителей РФ к государствам – членам Евразийского экономического союза. При этом безусловными лидерами, как и в прошлые годы, являются Беларусь и Казахстан.

Президенты Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко возглавляют в России рейтинг доверия лидерам государств – членов Содружества Независимых Государств. Результаты опроса

ВЦИОМ свидетельствуют, что этот показатель в отношении лидера Беларуси незначительно корректировался и составил 62% (65% – в 2016 году), а уровень доверия к Главе Казахстана вырос до 56% (54% – в 2016 году).

На протяжении последних 7 лет именно эти два государства, стоявшие у истоков создания Таможенного союза и ЕАЭС, пользуются наибольшей симпатией и поддерж­кой граждан России. Большинство участников исследования считают их «самыми стабильными и успешными»: Беларусь таковой назвали 60% респондентов, а Казахстан – 41%.

Аналогичная картина наблюдается и по вопросу, кто является надежным партнером России в мире. Елена Михайлова сообщила, что россияне называют Казахстан с 57% (55% – в 2016 году) и Беларусь с 64% (66% – в 2016 году) главными партнерами своей страны на международной арене.

Социолог отметила позитивную динамику и рост показателей в отношении защиты и соблюдения прав русскоязычного населения.

По такому ключевому показателю успешности, как ВВП, только Казахстан сопоставим с Россией. Во всем СНГ это единственная страна, которая не нуждается в финансовой поддержке РФ, к примеру, в субсидированной торговле, в отличие от Беларуси.

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ, эксперты отмечали его высокое качество и релевант­ность, закономерность выводов. При этом директор Центра исследования проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев привлек внимание журналистов к тому факту, что представленное исследование ВЦИОМ посвящено изучению отношения россиян к странам СНГ, а не той реальности, которая в них существует.

– Важно понимать такую деталь: через какие линзы россияне воспринимают соседние страны, через какие очки смотрят на них, – подчеркнул аналитик. – На это влияют социокультурные компоненты и даже цивилизационные факторы.

Другим фактором, влияющим на восприятие россиян, по мнению Андрея Казанцева, является информационная политика. В результате в отношении, например Украины, происходит преувеличение минусов, в то время как в отношении Беларуси возникает преувеличение плюсов. В свою очередь журналисты тоже начинают ориентироваться на смещенные представления населения. Поэтому СМИ важно учитывать и экспертные мнения, изучать реальное положение дел.