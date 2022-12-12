Стадо сайгаков погибло при переправе через реку в ЗКО

Видео с погибшими сайгаками на льду распространяют пользователи сети. Жители Казталовского района Западно-Казахстанской области, где произошел инцидент, опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД» .

Фото: facebook/Айболат Букенов

Порядка 20 сайгаков вмерзли в лед. Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Айболат Букенов.

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки погибли в водоеме при переходе через реку.

«Лед очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют», - сообщил Рустем Зулкашев.