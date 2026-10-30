Стафилококк обнаружили у работников столовой РФМШ в Алматы

Их временно отстранили от работы
У четырёх из 38 обследованных работников столовой выявили золотистый стафилококк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
Лабораторные исследования показали микробное загрязнение некоторых готовых блюд. Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в пробах еды и смывах с посуды.
Проверка также выявила нарушения правил хранения продуктов, несоответствия в меню и отсутствие необходимых документов.
«Большинство опрошенных заболевших указали появление симптомов с куриным рулетом и бешбармаком», - говорится в сообщении ведомства.
Однако какое именно блюдо стало причиной заболевания, пока не установлено.
Тем временем работу столовой компании MasterFood и интерната РФМШ приостановили на 60 дней. В отношении школы составили административный протокол, а материалы по компании передали в полицию.
Напомним, ранее в детскую инфекционную больницу г. Алматы госпитализировали 47 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции.
Позже число заболевших детей увеличилось до 51.
По факту массового заболевания школьников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК.