Стал безопасным переход

Таким образом решилась многолетняя проблема местных жителей, вынужденных переходить железнодорожные пути по рельсам.

– Особенно боялись за детей, – рассказывает житель Кызылорды Маг­жан Абенов, – они же тоже ходили через пути, кто – в школу, кто – на остановку маршрутки.

Белколь – поселок большой, довольно благоустроенный. С каждым годом разрастается, так что без удобного и безопасного перехода через линию было никак нельзя. Спасибо, что наконец построили пешеходную эстакаду!

В Кызылорде, кстати, есть еще несколько мест, где горожанам приходится ходить через рельсы напрямик. Ведь областной центр расположен по двум сторонам железной дороги, и с обеих сторон проживают сотни тысяч людей.

В ближайшее время начнется строи­тельство пешеходного моста через железную дорогу на пересечении улиц Гани Муратбаева и Ясауи. На строительно-монтажные работы из Национального фонда и областного бюджета выделено свыше 320 млн тенге. Также на разработку проект­но-сметной документации с заключением экспертизы на строительство железнодорожного переезда по улице Жанкожи-батыра из областного бюджета выделено 51,2 млн тенге.