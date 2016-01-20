Стал известен миллионный абонент OTAU TV

Стал известен миллионный абонент национальной сети телевещания OTAU TV – им стала жительница Южно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
Заместитель акима области Ерлан Айтаханов лично поздравил жительницу Сайрамского района Тамару Биназарову.
Миллионному абоненту подарили современный LCD-телевизор формата HD, а также год бесплатного пользования полным пакетом каналов.
"Неудивительно, что миллионным пользователем этого телевещания стал житель ЮКО, – отметил Айтаханов. – В целях информационной безопасности в нашем регионе, который находится в приграничной зоне, построили и сдали в эксплуатацию 66 телерадиостанций (РТС). На протяжении многих лет жители приграничных районов области, которые пользовались спутниковыми антеннами, смотрели иностранные каналы. Наряду с этим жители 67 населенных пунктов области пользовались аналоговым телевидением, по которому транслировали всего 1–2 местных канала. Теперь же, с подключением передатчиков цифрового телевидения, южноказахстанцы получили возможность просматривать все казахстанские национальные каналы в высоком качестве".
В настоящий момент пользователями национальной сети телевещания стали порядка 4 млн человек. Это говорит о том, что OTAU TV уже сейчас пользуется большим спросом среди наших соотечественников.
"На сегодняшний OTAU TV доступно в любой точке Казахстана, – подчеркнул коммерческий директор "Казтелерадио" Бахтияр Ошурбаев, который также приехал поздравить миллионного абонента. – В первую очередь мы побеспокоились о доступности для жителей аулов и отдаленных районов нашей республики. Мы старались, чтобы чабаны, лесники и дехкане в любое время смогли смотреть казахстанские новости и интересные фильмы в высоком качестве".