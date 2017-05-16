Стал известен похититель 10 пистолетов из Академии Погранслужбы КНБ

Происшествия
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В Министерстве внутренних дел рассказали, кто украл 10 пистолетов из Академии Пограничной службы Комитета нацбезопасности РК, передает Kazpravda.kz.

"В ходе расследования уголовного дела по факту хищения 10 пистолетов в Академии Пограничной службы КНБ следственно-оперативной группой задержан водитель указанного учебного заведения, который совершил данное преступление. При осмотре его места проживания обнаружено и изъято 10 похищенных пистолетов", – сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

Напомним, 30 марта старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы специально-тактического факультета Академии подполковник Арызбаев получил из комнаты хранения оружия 10 пистолетов Макарова и другое вооружение для учебных стрельб на войсковом стрельбище учебного заведения. 5 апреля он вышел в отпуск и передал оружие доценту той же кафедры. При сдаче оружия 6 мая была выявлена недостача.

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