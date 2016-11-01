Спорт
Стал известен состав соперника сборной Казахстана по отбору к ЧМ-2018
Азамат Сыздыкбаев
Главный тренер сборной Дании по футболу Оге Харейде определился с составом на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kff.kz.

Вратари: Фредерик Реннов ("Брондбю"), Йонас Лессль ("Майнц 05"), Каспер Шмейхель ("Лестер Сити");
Защитники: Андреас Бьеллан ("Брондбю"), Даниэль Васс ("Сельта"), Эрик Святченко ("Селтик"), Янник Вестергор ("Боруссия", Менхенгладбах), Матиас Йёргенсен ("Копенгаген"), Петер Анкерсен ("Копенгаген"), Риза Дурмиси ("Реал Бетис"), Симон Кьер ("Фенербахче").

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Йенс Стюгер Ларсен ("Аустрия"), Ласе Шене ("Аякс"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Саутгемптон"), Томас Дилейни ("Копенгаген"), Уильям Квист ("Копенгаген").

Нападающие: Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Каспер Дольберг ("Аякс"), Мартин Брейтуэйт ("Тулуза"), Николай Йоргенсен ("Фейеноорд"), Виктор Фишер ("Мидлсбро"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг").

Поединок состоится в столице Дании – Копенгагене. Таким образом, сборная Казахстана проведет свой заключительный в этом году матч в рамках отбора к ЧМ-2018 на выезде. Следующая игра против сборной Армении состоится уже в марте 2017 года. 

Трансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Казахстан" в 00.45 по времени Астаны. 

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