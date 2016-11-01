Стал известен состав соперника сборной Казахстана по отбору к ЧМ-2018

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Йенс Стюгер Ларсен ("Аустрия"), Ласе Шене ("Аякс"), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Саутгемптон"), Томас Дилейни ("Копенгаген"), Уильям Квист ("Копенгаген").
Нападающие: Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Каспер Дольберг ("Аякс"), Мартин Брейтуэйт ("Тулуза"), Николай Йоргенсен ("Фейеноорд"), Виктор Фишер ("Мидлсбро"), Юссуф Поульсен ("Лейпциг").
Поединок состоится в столице Дании – Копенгагене. Таким образом, сборная Казахстана проведет свой заключительный в этом году матч в рамках отбора к ЧМ-2018 на выезде. Следующая игра против сборной Армении состоится уже в марте 2017 года.
Трансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале "Казахстан" в 00.45 по времени Астаны.