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Стал почетным гражданином
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Олимпийский чемпион горячо поблагодарил акмолинцев за поддержку и внимание. Сразу после торжественной церемонии в его честь он отправился на награждение победителей юношеских лыжных гонок, которые по традиции проходят в Кокшетау.
Получить кубок из рук легендарного Смирре – мечта многих мальчишек и девчонок, профессионально занимающихся спортом. Владимир Смирнов – уроженец Щучинска, он – первый олимпийский чемпион суверенного Казахстана. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов мира, Азиатских игр и этапов Кубка мира.

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