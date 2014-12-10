Свежий выпуск Стал почетным гражданином Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Олимпийский чемпион горячо поблагодарил акмолинцев за поддержку и внимание. Сразу после торжественной церемонии в его честь он отправился на награждение победителей юношеских лыжных гонок, которые по традиции проходят в Кокшетау.

Получить кубок из рук легендарного Смирре – мечта многих мальчишек и девчонок, профессионально занимающихся спортом. Владимир Смирнов – уроженец Щучинска, он – первый олимпийский чемпион суверенного Казахстана. Неоднократно становился победителем и призером чемпионатов мира, Азиатских игр и этапов Кубка мира.



