Сталь, «цифра» и характер

Машиностроение – профессия сильных и дисциплинированных. Каждый узел, сварной шов или цифровая команда станку требуют абсолютной выверенности. Более того, сегодня отечественный машиностроительный комплекс переходит от простого освоения сборочных операций к формированию технологических цепочек высокого передела, системной локализации и внедрению решений Индустрии 4.0.

Показатели 2026 года подтверж­дают: машиностроение остается самым динамично развивающимся сектором обрабатывающей промышленности. За январь – август текущего года объем производства в отрасли вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Для сравнения: вся обрабатывающая промышленность Казахстана за этот же период продемонстрировала рост на 8,4%. Доля машиностроения в структуре сектора достигла 18,6%.

– Индустриальная независимость страны начинается с тех участков, где конструируют и строят собственные машины, выпускают отечественное оборудование, – отмечает руководитель управления электротехнического и тяжелого машиностроения Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Тореадил Абдрахманов. – Отраслевые предприятия республики уже вышли за рамки простого импорта и крупноузловой сборки. Сегодняшние показатели – результат планомерного перехода к сложным технологическим процессам: сварке, штамповке, механической обработке. Казахстанское машиностроение доказывает свою способность производить конкурентоспособную продукцию, отвечающую самым жестким мировым стандартам.

Локомотивом отрасли выступает автомобилестроение, где индекс промышленного производства за восемь месяцев 2026 года составил 127,7%. Ввод в эксплуа­тацию таких флагманских объектов, как завод Kia Qazaqstan в Костанайской области (70 тыс. автомобилей в год) и мультибрендовый комплекс Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы (120 тыс. единиц), вывел отечественный автопром на принципиально иной масштаб. Параллельно формируются кластеры по выпуску автокомпонентов – от сидений и напольных покрытий до мультимедийных систем и элементов экстерьера.

Стратегические успехи демонстрирует­ и железнодорожное машиностроение. В секторе успешно функционируют более 60 предприятий, обеспечивающих выпуск локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, а также необходимых компонентов. Завод Stadler Kazakhstan в Астане выполняет масштабный заказ по поставке 557 пассажирских вагонов для АО «НК «КТЖ». Уровень локализации по отдельным видам железнодорожной техники уже достигает 35–40%.

Свои позиции укрепляет сельскохозяйственное и электротехническое машиностроение. Освоено производство техники John Deere на базе «АгромашХолдингKZ», локализуются современные дождевальные системы Valley. В сегменте бытовой техники казахстанские заводы Silk Road Electronics, Almaty Turmystyq Tehnika Zavody, DS Multimedia, Jasyl Suyq Qazaqstan наладили выпуск автоматических стиральных и посудо­моечных машин.

– Цех – это место, где проверяется твердость характера, – говорит Тореадил Абдрахманов. – Когда на твоих глазах листовой металл превращается в современный зерноуборочный комбайн, который будет работать на полях страны, появляется особое чувство гордости.

Качественный рывок в отрасли стал возможен благодаря планомерной государственной промышленной политике. Принятый в 2026 году закон РК по вопросам развития машиностроения и транспорта закрепил новые правовые и экономические механизмы поддержки отечественных предприятий.

Запуск реестра казахстанских товаропроизводителей, пришедшего на смену прежним сертификатам CT-KZ, обеспечил прозрачный доступ реальным производителям к государственным закупкам и мерам финансового стимулирования.

Все шире применяются механизмы офтейк-контрактов и долгосрочных договоров. Только в системе АО «Самрук-Қазына» за первое полугодие 2026 года с казахстанскими производителями заключено свыше 3,8 тыс. договоров на сумму 594 млрд тенге. Кроме того, Правительство компенсирует предприятиям до 40–50% затрат на техническую модернизацию, приобретение цифровых систем и обу­чение персонала.

– Современное машиностроение – это соревнование интеллекта, цифровых алгоритмов и робототехники, – подчеркивает Тореадил Абдрахманов. – В отрасли планомерно внедряются новейшие станки с ЧПУ, автоматизированные сварочные комплексы и системы цифрового контроля качества. Высокие технологии меняют сам характер труда, делая его более интеллектуальным и высокопроизводительным.

Рост производства обострил потребность в высококвалифицированных кадрах. Сохранение и развитие нацио­нальных профессиональных школ, система наставничества, преемст­венность поколений и привлечение талантливой молодежи в технические специальности становятся ключевым условием устойчивости отрасли.

По словам Тореадила Абдрахманова, заводы можно построить за пару лет, закупить самое передовое оборудование. Но оживить станки, заставить металл работать способны только квалифицированные специалисты. Поэтому главным приоритетом отрас­ли остается подготовка инженеров и рабочих новой формации.

Казахстанское машиностроение выс­тупает драйвером всей обрабатывающей промышленности. Набранный темп, поддержка государства, приток инвестиций и, главное, высочайший профессионализм коллективов позволяют отрасли ставить амбициозные цели на годы вперед.