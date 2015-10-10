Стала ближе Миссисипи Людмила КОРИНА, Уральск

Профессор посетила музей, фонд редких книг научной библиотеки, центр IT-технологий. Большой интерес у нее вызвали также методики, применяемые в испытательных лабораториях и уникальный гербарий кафедры биологии и биогеохимии. Кэтти Голден рассказала о том, что ее университет, как и ЗКГУ, поначалу готовил только педагогов, а теперь в нем обучают по 120 специальнос­тям. Она особо остановилась на растущем потенциале академической мобильности западноказахстанского вуза, последовательной работе, проводимой для интеграции в мировое образовательное пространство.

Семестровое обучение по специальности «химия» в ЗКГУ сейчас проходят два студента американского университета. Они довольны качеством получаемых знаний. Руководители вузов обсудили условия развития взаимовыгодных контактов и партнерства, предусматривающего разработку согласованных учебных программ и двудипломное образование по трем специальностям – «химии», «биологии» и «биоинформатике».