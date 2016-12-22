​Стала елкой... телевышка

На всем ее каркасе – фактически от самого основания до верхушки, расположенной на высоте 180 м, – смонтировано около тысячи световых элементов. Они с помощью автоматики меняют цвет, делая башню то зеленой, то голубой, то красной... На самом же верху, словно звезда, сияет белый квадрат.

Разноцветными огнями раскрасились также все общественные здания, центральные улицы Павлодара и те места, где обустроены катки и проходят лыжные трассы.

Зажглась и главная 30-метровая елка региона. Участие в этой церемонии, конечно же, приняли Дед Мороз, Снегурочка и Петух. А еще праздник запомнился выс­туплениями коллективов «Джем», North East и Just fly.