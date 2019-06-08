Стала известна дальнейшая судьбу шоу "Голос. Дети"

Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу "Голос. Дети", планируется новый сезон. Об этом заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает Ria.ru.Скандал на шоу "Голос. Дети"
"Будут (новые сезоны – прим.) конечно... конечно, будет новый сезон", – сказал Эрнст в ответ на вопрос, не планирует ли канал закрывать шоу.
"Будут (новые сезоны – прим.) конечно... конечно, будет новый сезон", – сказал Эрнст в ответ на вопрос, не планирует ли канал закрывать шоу.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшим 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
После этого Первый канал провел спецвыпуск передачи, в котором Микелла решила не принимать участие. На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями. Каждому из них достался приз в миллион рублей. Свой приз Микелла отдала на благотворительность.