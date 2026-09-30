Стала известна дата концерта Шакиры в Бишкеке

Шоу будет сопровождаться масштабной сценической постановкой, хореографией и визуальными эффектами.

Фото: instagram.com/shakira/

18 октября в Бишкеке состоится концерт Шакиры. Выступление на стадионе «Бишкек Арена» станет первым концертом певицы в Центральной Азии. Об этом в соцсетях сообщил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kaktus.media

Бишкек вошел в мировой тур певицы Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. В программе концерта - ее известные хиты разных лет, а также песни из альбома Las Mujeres Ya No Lloran. Шоу будет сопровождаться масштабной сценической постановкой, хореографией и визуальными эффектами.

Продажа билетов начнется 1 октября в 09:00 по бишкекскому времени.

Стоимость билетов составит от 12 тыс. до 40 тыс. сомов в зависимости от категории.