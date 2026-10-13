Стала известна дата выборов депутатов маслихатов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внеочередные выборы депутатов маслихатов назначены на 29 ноября, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня прошло первое заседание ЦИК в рамках электоральной кампании по внеочередным выборам депутатов маслихатов Республики Казахстан.

Заместитель председателя Центризбиркома Мухтар Ерман в ходе своего выступления отметил, что согласно закону внеочередные выборы депутатов маслихатов должны быть назначены не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения их полномочий.

«Центральная избирательная комиссия постановляет назначить внеочередные выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан на 29 ноября 2026 года. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. В рамках предстоящих выборов запланировано избрание 3 447 депутатов в 228 маслихатах. В частности: 668 мандатов – в 20 областных маслихатов, 626 мандатов – в 38 городских маслихатов и 2 153 мандата – в 170 районных маслихатов», - рассказал Мухтар Ерман.

Вместе с тем, на заседании был представлен и утвержден типовой Калдендарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан. Этот документ важен для организованного и качественного проведения выборов.

Согласно документу, этап выдвижения и самовыдвижения начинается с 14 октября и продлится до 18.00 часов 27 октября. Регистрация партийных списков, кандидатов должна завершиться до 18.00 часов 1 ноября. Предвыборная агитация, соответственно должна стартовать 18.00 часов 1 ноября и продлиться до 00.00 часов

28 ноября. День тишины - 28 ноября.

Голосование на избирателных участках в день выборов должно пройти с 7.00 до 20.00. Вместе с тем, территориальные избирательные комиссии по представлению соответствующего акима, участковых избирательных комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. А итоги выборов депутатов маслихатов устанавливаются в 5-дневный срок.

Ранее сообщалось, что Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.