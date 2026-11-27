Продолжение «Аватара» запланировано на 2029 и 2031 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Премьера новых частей фильма «Аватар» ожидается в 2029 и 2031 годах. Об этом стало известно из обновленного графика премьер Disney.

Согласно календарю компании, премьера фильма «Аватар 4» запланирована на 21 декабря 2029 года, а «Аватар 5» — на 19 декабря 2031 года. Соответствующие даты также указаны на официальном сайте франшизы.

Ранее будущее продолжения оставалось неопределенным на фоне обсуждений высоких затрат на производство и кассовых результатов третьего фильма. «Аватар: Пламя и пепел» собрал около $1,486 млрд в мировом прокате — меньше, чем предыдущая часть «Аватар: Путь воды», заработавшая $2,334 млрд.

По данным The Playlist, команде еще предстоит согласовать бюджеты и график работ, а также завершить подготовку к производству. Уточняется, что некоторые сцены четвертой части уже снимали одновременно с предыдущими фильмами, однако съемки картины в полном объеме еще не возобновились.

Режиссером франшизы выступает Джеймс Кэмерон. Четвертый и пятый фильмы должны продолжить историю Пандоры и ее обитателей, однако подробности сюжетов пока не раскрываются.