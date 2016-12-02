Стала известна дата выхода комедии "Наурыз.kz"

16 марта 2017 года на экраны кинотеатров выходит фильм Аскара Бисембина "Наурыз.kz", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на brod.kz.
Четвертый полный метр режиссера Аскара Бисембина ("Свадьба на троих", "Адель" и "Замуж в 30") расскажет зрителям пять удивительных новелл, развернувшихся в канун весеннего праздника Наурыз.
"Главные герои, а их не меньше пятнадцати, становятся свидетелями невероятных и поистине волшебных историй. Главные роли в фильме сыграли Берик Айтжанов, Жанар Дугалова, Марат Омаров, Шарип Серик, Женис Омаров, Талгат Кенжебулатов, Саят Мерекенов и другие", – рассказали создатели картины.
Отметим, что сценарий к фильму "Наурыз.kz" был написан Аскаром Бисембиным в соавторстве с Николаем Паком и Василием Земзюлиным в течение года. Продюсерами выступили Алмас Султангазин и Олег Головашкин. Композитор – Алим Заиров ("Дорога к матери", "Районы").
Съемочный процесс стартовал в августе и завершился в конце сентября текущего года.
Кроме того, режиссер картины рассказал о том, что продолжение "Наурыз.kz" не заставит себя ждать.