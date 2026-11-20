Трейлер был опубликован на YouTube-канале Disney, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Компания Walt Disney Co. 19 ноября представила трейлер шестой части анимационной франшизы «Ледниковый период»: новая картина получила название «Точка кипения» (Ice Age: Boiling Point).

Премьера мультфильма запланирована на 5 февраля 2027 года. На сайте компании уточнили, что режиссером новой части выступил Джон К. Донкин, ранее работавший над спин-оффом «Ледниковый период: Приключения Бака» (2022). Продюсером стала Лори Форте, участвовавшая в создании предыдущих частей франшизы.

К озвучиванию главных персонажей вернулись Рэй Романо (Мэнни), Джон Легуизамо (Сид), Денис Лири (Диего), Куин Латифа (Элли) и Саймон Пегг (Бак).

Последний мультфильм основной серии «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» вышел в 2016 году. По данным сайта The Numbers, который отслеживает кассовые сборы, картина собрала около $402 млн в мировом прокате, однако в США и Канаде показала худший результат среди пяти основных фильмов - около $64 млн.