В этом году за корону соревновались 116 участниц

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27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето победила на юбилейном, 75-м конкурсе «Мисс Вселенная», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Финал юбилейного, 75-го конкурса прошел в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан. 27-летняя Баррето стала шестой представительницей островного государства, завоевавшей этот титул, и первой за 20 лет, передает журнал Hola! .

У победительницы - степень бакалавра психологии и степень магистра психологии и социальной работы. В 2021 году Баррето начала работать в американской армии на военной базе Форт-Кавасос в Техасе, где оказывала помощь жертвам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, а также работала с семьями военнослужащих. В ходе конкурса Баррето также высказалась об ответственном использовании искусственного интеллекта и необходимости сохранения человеческих ценностей. До этого конкурса девушка никогда не участвовала в конкурсах красоты.

Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Мелисса Нуньес, второй - Клара Вегас из Венесуэлы. В пятерку финалисток также вошли представительницы Филиппин и Новой Зеландии - Беатрис Миллан-Виндорски и Джорджия Уоддингтон соответственно.

В прошлом году финал конкурса «Мисс Вселенная» проходил в Бангкоке. Звание получила 25-летняя Фатима Бош Фернандес из Мексики. В конкурсе приняли участие девушки из 120 стран.