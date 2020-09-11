Стала известна предполагаемая цена вакцины от коронавируса в РК

Общество
Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов озвучил вероятную стоимость вакцины от коронавируса. По его словам, ее цена будет сравнима со стоимостью вакцины от гриппа, передает корреспондент  Kazpravda.kz.

"Вакцина против коронавируса еще не готова и еще не известно, сколько она будет стоить. Вероятно, она будет стоить столько же, сколько и вакцина против гриппа", – сказал Коджахметов на брифинге в СЦК.

Стоит отметить, что директор Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жумабек Бекенов назвал примерную стоимость вакцины от гриппа.

"Есть российские и французские вакцины. По данным "СК Фармации" стоимость от 2 100 тенге и доходит до 4 500 тенге. Можно будет купить любую, исходя из своего материального положения", – сообщил он.

Кроме того, Бекенов добавил, что есть группы риска: инвалиды, беременные, дети и имеющие хронические заболевания.

"Для них планируется закупить два миллиона доз. Они будут вакцинироваться бесплатно. Остальные будут вакцинироваться за свой счет", – заявил он.

В заключение глава департамента Национального центра здравоохранения подчеркнул, что в Казахстане циркулируют те же штаммы гриппа, что и в России.

"Там вакцинируют 60% населения. Это дает возможность снизить уровень заболеваемости гриппом. Мы в будущем, думаю, достигнем тех же показателей, но пока мы хотим провакцинировать 10% населения за счет бюджета", – резюмировал он.

