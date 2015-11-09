Стала известна примерная цена на хлеб в Астане

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С нового года стоимость булки социального хлеба будет варьироваться от 75 до 90 тенге. Об этом заявил директор ТОО "Столичный хлеб" Абдрахым Толендиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
"С первого января цена булки социального хлеба будет составлять 75–90 тенге", – сказал бизнесмен.
Директор предприятия пояснил, что данная стоимость приравнена к одному килограмму муки, реализуемой по оптовой цене.
Добавим, сегодня в Мажилисе Парламента министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков заявил, что богатые не должны покупать
хлеб по дешевой цене, и призвал не политизировать вопрос увеличения стоимости социального хлеба.
Ранее от Минсельхоза поступила инициатива
выдавать хлеб по специальным талонам.