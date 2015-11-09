Стала известна примерная цена на хлеб в Астане

Экономика
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Меруерт Нургазинова
Фото: tomsk-novosti.ru
С нового года стоимость булки социального хлеба будет варьироваться от 75 до 90 тенге. Об этом заявил директор ТОО "Столичный хлеб" Абдрахым Толендиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"С первого января цена булки социального хлеба будет составлять 75–90 тенге", – сказал бизнесмен.

Директор предприятия пояснил, что данная стоимость приравнена к одному килограмму муки, реализуемой по оптовой цене.

Добавим, сегодня в Мажилисе Парламента министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков заявил, что богатые не должны покупать хлеб по дешевой цене, и призвал не политизировать вопрос увеличения стоимости социального хлеба. 

Ранее от Минсельхоза поступила инициатива выдавать хлеб по специальным талонам.

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