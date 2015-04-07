Стала известна проектная стоимость зоопарка в Астане Экономика 1705 Талгат Исенов

Стало известно, в какую сумму обойдется строительство зоопарка в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"В рамках соглашения Палаты предпринимателей Астаны и городского акимата предусмотрено формирование инвестиционных предложений в соответствии с потребностью и обоснованием целесообразности. Одним из проектов является городской зоопарк. Согласно ТЭО, общая площадь территории объекта составит 50 га, площадь зданий и сооружений – 28 216 кв. м. Зоопарк будет расположен на левом берегу, юго-западнее ипподрома. Расчетная стоимость проекта – свыше 24 млрд тенге", – указывается в информации Национальной палаты предпринимателей.



"Хотя возведение астанинского зоопарка в данный момент лишь планируется, но городские власти активно ищут инвесторов для реализации проекта", – уточнили Kazpravda.kz в столичном акимате.



Необходимо напомнить, что столица РК до сих пор не обладает своим зоопарком. Летом 2012 года СМИ сообщили, что процесс сдвинулся с мертвой точки, когда ряд инвесторов предлагали властям столицы построить крупный зверинец (проектная стоимость – 16 млрд тенге) с тематическими павильонами: Северная Америка, Южная Америка и Африка. Однако стороны не сошлись в цене.



В декабре 2012 года тогдашний аким Астаны Имангали Тасмагамбетов в своем блоге написал: "В городе построят зоопарк с современными способами содержания и разведения животных, птиц и рептилий. Проект предусмотрен в Генплане столицы". Но даже после прямого обещания Тасмагамбетова возведение зверинца начато не было.

В ноябре 2013- казахстанская пресса вновь анонсировала строительство зоопарка. Сообщалось, что персонал учреждения составит около 300 человек, что посетители смогут посмотреть на 49 видов животных, и главное – назывались сроки начала и окончания строительства – с 2015-го по 2017-й годы.



Согласно распространенному НПП сообщению, в рамках названного выше соглашения также предусмотрено строительство в Астане завода по переработке твердых бытовых отходов и казахского и русского театров драмы.

Для завода акимат намерен выделить земельный участок площадью 5 га в районе действующего полигона.

Строительство казахского и русского драматических театров планируется на пересечении улиц Сарайшык/Байтурсынова и Калдаякова/Нажимеденова соответственно.

