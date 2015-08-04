Спорт
Стала известна сумма трансфера Ди Марии
Покупка аргентинского хавбека Анхеля Ди Марии обошлась французскому клубу в 63 млн евро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.ru.
По сообщению AP, именно такую сумму ПСЖ заплатит английскому "Манчестер Юнайтед". Трудовое соглашение 27-летнего полузащитника рассчитано на 4 года.
Напомним, что игрок сборной Аргентины последний год провел в составе "Красных дьяволов", забив 3 гола за 27 матчей. До этого Ди Мария четыре сезона выступал в мадридском "Реале".