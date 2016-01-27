​Стала укрупняться наша кооперация

В новых условиях мы должны не только формировать прагматичное мышление, но и работать по этому принципу. Кризисные явления в экономике показали, что развитие сельского хозяйства остается одним из важных приоритетов для государства. Во-первых, аграрная отрасль является традиционной для Казахстана – есть опыт поколений, есть навыки, традиции в области животноводства, в растениеводстве.

Сельхозпроизводство в отличие от добывающих отраслей имеет огромный внутренний и внешние рынки сбыта, и, что немаловажно, относится к возобновляемым ресурсам. Более того, развитие этого сектора экономики способно повлечь за собой множество смежных отраслей – перерабатывающую, легкую и химическую промышленности, сельскохозяйственное машиностроение, в которых параллельно будут создаваться дополнительные рабочие места. Переработка сельхозпродуктов представляет собой многоэтапный процесс – первичная, вторичная, глубокая – и несет в себе хорошую добавочную стоимость. Это очень перспективно для нас.

Развитие сельского хозяйства и подъем села послужит решению ряда социальных проблем, связанных с активной урбанизацией. Не секрет, что сельское население покидает свои родные места в поисках работы в городах, не имея квалификации, профессиональных знаний и навыков.

Вызывает оптимизм тот факт, что среди 59 законов, принятых в прошлом году, есть и Закон «О кооперации», который внесет лепту в решении накопившихся проблем фермеров. На мой взгляд, без кооперации интенсивное развитие АПК сегодня практически невозможно. К примеру, в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях в основном работают фермеры, имеющие мелкие земельные наделы. Так, в Коксуйском районе Алматинской области в среднем на одного фермера приходится максимум 5 гектаров земли. Разве можно на таких площадях внедрять новые технологии? О севообороте нет и речи.

Низкие доходы не позволяют фермерам вкладывать средства в развитие. Они практически живут от урожая до урожая. В то же время многие сельхозпроизводители пока осторожно относятся к кооперации, привыкнув вариться, что называется, в собственном соку. Сегодня очень важно разъяснять все преимущества и эффективность кооперации. Для этого необходимо создавать пилотные проекты по разным отрас­лям сельского хозяйства в районах, областях. Думаю, что работники акиматов всех уровней, курирующие воп­росы сельского хозяйства, будут непос­редственно заниматься разъяс­нением этих вопросов.

В нынешних условиях только успешные примеры кооперации могут повлиять на решение фермеров. Две недели назад я вернулся из командировки в Китай, где находился по приглашению Нан­кинского института механизации сельского хозяйства. Мы побывали в одном из кооперативов, в который объединились 500 фермеров, возделывающих рис. Большинство из них имели небольшие наделы земли, в среднем по две сотки. Среди фермеров преобладал ручной труд. После объединения у кооператива образовалось 200 га земли. О преи­муществах объединения говорит только одна цифра – доходы фермеров сразу увеличились в 10 раз. Они смогли купить десятки единиц разнообразной сельхозтехники и теперь стремятся работать без применения химических удобрений. Экологически чистый рис продают по 5 долларов за килограмм. Они не только занимаются посевом и уборкой риса, но и создали цех первичной обработки, где есть сушилки, хранение, расфасовка. Сами отправляют продукцию напрямую в торговые сети. Таким образом, крестьяне работают без всяких пос­редников от поля до покупателя, деля всю прибыль между собой. Преимущества кооперации налицо.

Объединение наших фермерских хозяйств позволит им получать хорошую поддержку со стороны государства. Надо сказать, что профильное министерство очень тщательно отрабатывает вопросы субсидирования сельского хозяйст­ва. В частности, предусмотрены серьезные льготы на приобретение сельскохозяйственной техники. Причем преимущество будет отдаваться крупным крестьянским хозяйствам, организовавшим коо­перативы. Отныне государство на первоначальном этапе компенсирует 30% стоимости техники, а остальные 70% фермеры могут выплачивать в течение 10 лет. Уже составляется широкий перечень машин для субсидирования.

Создан Национальный аграрный научно-образовательный центр, в который вошли три крупных аграрных университета из Астаны, Алматы, Уральска, а также опытные хозяйст­ва, ранее входившие в структуру «КазАгроИнновации». Надеемся, что он будет эффективно решать проблемы интеграции образования, науки и производства. Надеемся, что будет налажен вопрос субсидирования при внедрении инноваций в сельское хозяйство.

Достигнута договоренность о том, что наш НИИ и Алматинский аграрный университет будут тесно работать с Енбекшиказахским райо­ном Алматинской области, который станет экспериментальной площадкой по внедрению инноваций, развитию кооперации на селе. Мы уже объездили 9 хозяйств района, провели переговоры с фермерами на предмет сотрудничества. Сос­тавлена конкретная программа работы. Сегодня нам необходимо переходить на новый, качественный этап развития сельского хозяйства.

В идеале наш инженерный институт должен тесно работать с предприятиями сельскохозяйственного машиностроения и с фермерами по вопросам ремонта, внедрения и эффективной эксплуатации сельскохозяйственной техники. Надо признать, что во всех этих вопросах у нас пока есть серьезные проблемы. Во-первых, в нашем регионе крестьянские хозяйства недостаточно мощные, они имеют в наличии незначительное количество сельхозтехники, кроме нескольких хозяйств, сохранивших свой потенциал с момента распада прежней системы хозяйствования. Возможно поэтому наши разработки не востребованы столь широко.

Наш институт наладил серийный выпуск собственных сельскохозяйст­венных машин. Как известно, сельхозмашиностроение передано в Министерство инвестиций и развития. Для развития этой отрасли необходимы серьезные и долгосрочные инвестиции, срок окупаемости составляет примерно 10-летие. Для развития этой отрас­ли необходимы преференции со стороны государства и поддержка казахстанского производителя.

Традиционно центрами сельхозмашиностроения у нас были Костанай, Петропавловск, Павлодар. К примеру, завод «ЗИКСТО» в Петропавловске изготовил опытный образец посевного комплекса, разработанного инженерами нашего института. Он в 2 раза дешевле импортного образца. Стадия НИР завершена, дальше предстоит проведение опытно-конструкторских работ. Для этого необходимо финансирование. Но наши обращения в НАТР не принесли результатов. Для того чтобы производить подобные машины требуются серьезные инвестиции.

Южно-Казахстанскому машиностроительному заводу в Шымкенте мы передали техническую документацию для производства 5 сельхозмашин. Они пытаются наладить их производство. В случае если завод начнет выпускать эту технику, на первоначальном этапе для ее реализации предприятию будет необходима поддержка. В частности, можно было бы широко предоставлять эту технику крестьянам в лизинг. В свое время экспериментальный завод на базе нашего НИИ выпускал целые кормоцеха и обеспечивал ими не только Казахстан, но и экс­портировал в соседние страны. В последние годы при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства мы реконструировали свои производственные и экспериментальные цеха, своими силами закупили 10 станков, запустили мощный плазморез. Сегодня на базе НИИ мы производим для реализации трех- и четырехкорпусные плуги, культиваторы, сеялки для посева сои, готовим косилки оригинальной конструкции, энергоэффективные агрегаты для приготовления кормов, универсальные дробилки.

Надо сказать, что государство приняло все необходимые программы, законы. Теперь, как сказал Глава государства, надо работать засучив рукава. Сегодня образование, наука и производство находятся в ведении Министерства сельского хозяйства, то есть сосредоточены под единой структурой. Необходимо грамотно использовать этот потенциал на благо развития сельского хозяйства. В связи с этим полагаю, что в трех ведущих сельхозвузах страны необходимо сосредоточить подготовку специа­листов для аграрного сектора и распределить все 50 грантов, выделяемых государством, между этими университетами, чтобы обеспечить высокое качество подготовки специалистов. Когда появятся крупные кооперативы, будут востребованы настоящие профессионалы – агрономы, ветеринары, инженеры, электрики.