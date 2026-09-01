Стали известны дата и место следующего боя Асу Алмабаева в UFC

UFC

Тренер казахстанского бойца Асу Алмабаева (24-3) Эдуард Базров рассказал Sports.kz, когда его подопечный проведет следующий поединок, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Instagram/asu_zulfikar57

— Когда мы увидим Асу снова в октагоне UFC? Есть ли уже конкретная дата и соперник?

— У нас есть число — 21 ноября. Это Катар. Соперник тоже скоро будет ясен, так как Ройвал отказался по семейным обстоятельствам, есть у него небольшая травма. Я думаю, что в скором времени нам дадут соперника. Я не хочу называть никаких имен, потому что контракт еще не подписан. Но сто процентов нам дадут топового соперника.

В минувший выходной Асу выступил на турнире по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу ACBJJ 22 в Стамбуле. Алмабаев провел титульную схватку в весовой категории до 60 килограммов с представителем Таджикистана Халимом Назрулоевым (13-0).

Поединок в статусе All-Stars Title Match прошел по правилам No-Gi (борьба без кимоно) и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Напомним, также Асу Алмабаев выступал на прошлой неделе: на турнире по вольной борьбе RAF 12 он за полторы минуты проиграл американцу Джонни ДиДжулиусу.

Последний официальный бой Алмабаева в ММА состоялся в июне: Асу победил сабмишном в третьем раунде бойца из США Чарльза Джонсона (20-9).
 

#UFC #боец #титул #Асу Алмабаев

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