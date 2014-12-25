Спорт
Стали известны имена лучших казахстанских тренеров 2014 года
Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта подвела итоги Года тренера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу конфедерации.

Так, "Лучшим тренером среди взрослых" Федерация бокса определила Мырзагали Айтжанова. Галымбек Кенжебаев стал победителем в номинации "Лучший тренер среди молодежи". Лучшим тренером женской национальной сборной оказался Вадим Присяжнюк.

Федерация дзюдо также выявила троих специалистов. Берик Джетпысбаев, Кален Калиулы и Ахмет Жумагулов стали лучшими в уходящем году.

"Лучшим тренером года" Федерацией таеквондо определен старший тренер Карагандинской области
Руслан Ищанов.

"Лучшим тренером по греко-римской борьбе назван Георгий Цурцумия, по вольной борьбе – Руслан Умралиев, по женской борьбе – Кайрат Сагадиев", – говорится в распространенной информации.


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